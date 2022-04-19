Các con giáp thường gặp MAY MẮN, dù lười biếng nhưng vẫn thành đạt HƠN NGƯỜI, khiến ai nấy đều ghen tị NỔ ĐOM ĐÓM MẮT

Tuổi Thìn tuy thông minh, nhanh nhẹn nhưng được đánh giá có tính cách khá lười, bởi đi tới đâu họ cũng chỉ ngồi im một góc, phải chỉ việc tận tay mới chịu làm chứ ít khi tự giác. Thậm chí, có những việc phải nói đi nói lại nhiều lần thì tuổi Thìn mới chịu làm.

Mặc dù vậy, tuổi Thìn là những người “ngoài lạnh trong nóng”, sở hữu trái tim nhân hậu và một khi cần họ giúp đỡ, tuổi Thìn sẽ không nề hà chuyện gì và sẵn sàng giúp đỡ rất nhiệt tình. Cũng chính vì lòng tốt đó mà tuổi Thìn thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ trên con đường kiếm tiền, làm giàu. Đó chính là lý do tuổi Thìn chỉ cần sử dụng một nửa quỹ thời gian so với người khác cũng có thể có thu nhập khá hơn.

Thân không thích làm việc thậm chí lười làm việc. Con giáp này chỉ thích đi chơi, thích tụ tập bạn bè. Nhưng nếu đã hạ quyết tâm làm việc gì đó thì tuổi Thân chắc chắn sẽ khiến cho người khác phải kinh ngạc. Việc mà Thân định làm sẽ là việc vô cùng quan trọng. Hầu hết những người tuổi Thân thường hiền, có chút tham ăn lười làm nhưng không bao giờ phải gặp cảnh nghèo khó.

Nhưng tuổi Thân lại ham kiếm tiền, ham làm giàu. Con giáp này muốn tìm con đường nào đó giàu nhanh chóng, muốn công việc với mức lương cao nên không ngại đề xuất một mức thu nhập khủng khi có công việc.

Thân biết đầu tư, tính toán để có được những khoản thu hậu hĩnh. Nếu đã có gia đình, tuổi Thân càng tu chí làm ăn, giàu có chỉ là chuyện đến sớm, tương lai chắc chắn sẽ rạng ngời.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là làm việc gì cũng đủng đỉnh, có chút tham ăn lười nhưng ít khi rơi vào cảnh nghèo khó.

Những người cầm tinh tuổi Hợi thường thật thà, chất phác, dễ dàng bao dung, tha thứ cho người khác và đặc biệt họ luôn niềm nở, vui vẻ với tất cả mọi người. Tuy nhiên, nhược điểm của tuổi Hợi là làm việc gì cũng đủng đỉnh, có chút tham ăn lười làm nhưng cho dù vậy, người cầm tinh con lợn không bao giờ gặp phải cảnh nghèo khó.

Bởi những người tuổi Hợi ngay từ khi sinh ra đã được cho là có số sướng, số hưởng thụ và độ may mắn của họ cũng đứng trong top đầu 12 con giáp. Không chỉ vậy, họ còn được quý nhân giúp đỡ nên khi gặp dữ đều hóa lành, đường đi tới ngõ cụt ắt sẽ thấy lối ra và tiền tiêu cứ hết rồi lại có. Điều này cũng có thể là do tuổi Hợi luôn đối xử tốt với những người xung quanh nên nhận được tài lộc từ những người đó mang lại. Chính vì những lý do đó mà tuổi Hợi là một trong 5 con giáp lười biếng nhưng luôn rủng rỉnh khiến người khác ghen tị.

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