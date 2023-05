Các con giáp nên đến với nhau trong cuộc hôn nhân vì hậu vận hạnh phúc trăm bề?

Tuy nhiên, trong cuộc sống này không có gì gọi là tuyệt đối, đôi khi họ cũng bất đồng quan điểm thậm chí dẫn đến việc cãi vã, to tiếng, nhưng sau tất cả Thân và Tý nên biết rằng chỉ cần một trong hai người buông tay thì có khả năng đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời này. Vì vậy, sau tất cả, Thân và Tý cần sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, bản thân họ sẽ không hình dung được rằng, phúc khí của hai người có thể tạo ra khối tài sản to lớn, giúp họ an nhàn đến cuối đời.

Ngọ - Hợi