Các con giáp nam nào nổi tiếng bạc tình, chị em cưới về cẩn thận bị phụ lòng?

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 11:40

Chạy nhanh khỏi những con giáp nam này nhé!

Tuổi Tý

Khi yêu, nam tuổi Tý rất nồng nhiệt, cháy bỏng và có thể bất chấp tất cả để chinh phục người phụ nữ họ muốn. Nhìn bề ngoài, những chàng trai tuổi Tý là những người chín chắn, mạnh mẽ, biết đối nhân xử thế nhưng trong tình yêu, họ lại tùy tiện và vô trách nhiệm đến ngỡ ngàng.

Nhưng một khi đã chinh phục được người phụ nữ họ muốn thì nam tuổi Tý lại nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và muốn thu phục người phụ nữ khác để tìm kiếm cho mình thú vui mới. Chính vì vậy, các chàng trai tuổi Tý đã khiến không ít cô nàng đau khổ vì tình.

Tuổi Mão

Sự khôn khéo, thông minh và tử tế của người tuổi Mão giúp họ được lòng rất nhiều người, ngay lần đầu gặp không ít chị em sẽ bị họ hớp hồn ngay bởi lối trò chuyện duyên dáng, tinh tế và vô cùng chu đáo.

Vì dễ nhận được cảm tình từ nữ giới, nên Mão dễ thay lòng đổi dạ. Dù đã có vợ đẹp, con khôn Mão vẫn muốn nhòm ngó những phụ nữ hấp dẫn, quyến rũ hơn để thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Dù có “trói” đàn ông tuổi Mão bằng tờ giấy hôn thú thì bạn cũng sẽ không giữ được họ cả đời.

Các con giáp nam nào nổi tiếng bạc tình, chị em cưới về cẩn thận bị phụ lòng? - Ảnh 1
Thêm vào đó, Mão còn là người khá phũ! Họ thường chỉ trân trọng những người đem lại lợi ích cho mình do vậy nếu vợ không có khả năng kiếm tiền sẽ dễ bị họ coi thường.

Tuổi Hợi

Theo tử vi phong thủy, đàn ông tuổi Hợi cũng là những anh chàng rất háo sắc. Nếu như người khác chọn người yêu, bạn đời là những người phụ nữ thông minh, cá tính, biết cách quản lý tiền bạc thì đối với tuổi Hợi, họ chỉ cần đẹp là đủ. Chính vì vậy mà khi đứng trước những cô gái xinh đẹp, tuổi Hợi khó lòng giữ nổi mình. Thậm chí ngay cả khi đã có người yêu hay đã yên bề gia thất, chuyện "liếc ngang ngó dọc" cũng không thể ngăn cản được tuổi Hợi thay lòng đổi dạ.

Ngoài tật hay thay lòng đổi dạ thì nam tuổi Hợi lại còn khá ích kỷ, không bao giờ cho phép đối phương được “nhìn ngang ngó dọc” người khác. Một khi họ phát hiện đối phương có cử chỉ thân mật với một chàng trai khác, chàng trai tuổi Hợi sẽ lại nổi máu ghen tuông lên ngay.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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