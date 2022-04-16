Các con giáp 'CHÚA TRÙM' TÙY CƠ ỨNG BIẾN, luôn biết cách biến KHÓ KHĂN thành THÁCH THỨC, THÀNH CÔNG vang dội

Điểm nổi bật nhất với người tuổi Mão chính là khả năng phản ứng nhanh chóng trước một vấn đề nào đó. Khi gặp bất cứ sự cố gì đột ngột xảy ra, trong khi mọi người vẫn còn đang sững sờ, chưa tìm được cách giải quyết thích đáng thì con giáp này đã là người đầu tiên đưa ra ý kiến. Đầu óc họ có khả năng suy nghĩ vấn đề rất nhanh chóng và toàn diện, vì vậy, cách giải quyết họ đưa ra cũng thường nhận được sự ủng hộ của đa số mọi người. Vì vậy, dù tình huống trước mắt có gay go đến đâu, chỉ cần có người tuổi Mão xuất hiện là đâu sẽ có đó. Mọi người đều cảm thấy rất yên tâm khi giao công việc vào tay họ, tin rằng họ sẽ có cách xử lý thật là đúng đắn và nhanh chóng. Ngoài ra, họ còn là con giáp xứng đáng để kết bạn cả đời. Con giáp phản ứng nhanh này biết được điểm mạnh của mình và lựa chọn được công việc thích hợp thì sẽ phát triển rất mạnh mẽ.

Sự thông minh, nhanh nhẹn của người tuổi Tý được ông trời phú cho. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã thể hiện được sự thông minh của mình trong quá trình học tập. Khi tiếp xúc với một vấn đề mới mẻ nào đó, trong lúc mọi người vẫn còn bỡ ngỡ thì họ đã nhanh chóng thấu hiểu, thậm chí nắm được trọng điểm của vấn đề nằm ở đâu.

Chính vì sự thông minh và phản ứng nhanh nhẹn này mà tuổi Tý những kiến thức mới một cách rất nhanh chóng và dễ dàng, đến mức khiến mọi người ghen tị.



Đến khi đi làm, họ cũng sẽ rất được lòng lãnh đạo bởi sự nhạy bén của mình. Chỉ cần cấp trên nói sơ qua một lần, con giáp tỉ mỉ và nhanh nhẹn này đã nhanh chóng đoán biết được mình nên làm gì mới đạt được hiệu quả tối đa, đồng thời khiến lãnh đạo vừa lòng. Bởi nguyên nhân ấy, họ sẽ thăng tiến một cách rất nhanh chóng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn nổi tiếng nhanh nhẹn, hoạt bát trong số 12 con giáp. Họ hiếm khi chịu ngồi yên một chỗ nơi văn phòng, cuối tháng nhận số thù lao ít ỏi. Trong đầu họ, ý chí kiếm tiền luôn sôi sục. Họ có nhiều ý tưởng, suy nghĩ không ngừng nghỉ và thực sự có hành động thực tế để biến suy nghĩ đó hành hiện thực.

Bất kể ý tưởng đó có kì quái khó tin đến đâu thì người tuổi Thân vẫn luôn quyết định làm theo suy nghĩ của mình.

Họ nghĩ đơn giản là dù sao thì số vốn bỏ ra cũng không quá nhiều, “được ăn cả, ngã về không”, đâu có sao. Vả lại, không thất bại vài lần thì sao biết cách kinh doanh thành công cho được.





Hơn thế, con giáp này không chỉ học hỏi tiếp thu nhanh mà còn rất biết nắm bắt cơ hội, trong tổ chức, các bạn thường nằm trong nhóm 1 -2 nhân tố mạnh nhất, chủ chốt nhất.

Tất nhiên, con giáp này cũng biết sử dụng thực lực của bản thân để đem về lợi ích lớn cho công ty, đồng thời nâng cao giá trị bản thân, thể hiện sự tài hoa của chính mình.

Những chú Khỉ cũng là nhóm ít người thuộc nhóm hành động, dám nghĩ dám làm, nghĩ là làm, một khi quyết định sẽ tìm mọi cách thực hiện bằng được.

Chính nhờ những yếu tố này nên dù là người tự thân lập nghiệp hay người làm công ăn lương, các bạn đều có khả năng tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc, thu nhập gia tăng theo thời gian.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!