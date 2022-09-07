Các chuyên gia phong thủy gọi tên 3 con giáp được HƯỞNG LỘC nhiều nhất trong ngày 08/9/2022

Hãy cùng xem đó là 3 còn giáp nào nhé.

Tuổi Thân

Nói Thân là người mê tín thì không đúng, nhưng nếu nhận xét Thân là người tin vào thần linh, chùa chiền thì không hề sai. Mỗi tháng một lần họ đều cố gắng đến chùa một lần để cầu may và lòng thanh tịnh hơn. Sự lương thiện khiến Thân sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh mà không màng đến lợi ích.

Chính vì quá tốt bụng nên Thân đã được trời xanh chứng giám, ban cho học phúc vào ngày ngày 08/9/2022. Những ai làm việc liên quan đến doanh số hứa hẹn sẽ hoàn thành gấp đôi chỉ tiêu, thu về bộn tiền, những người làm công ăn lương nhất định sẽ được cân nhắc để thưởng và tăng chức.

Thân sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh mà không màng đến lợi ích. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu vẫn luôn là con giáp được nhiều người quý mến nhất bởi tính cách lạc quan, yêu đời, luôn trẻ trung, dí dỏm, họ khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái, suy nghĩ tích cực hơn.

Cũng nhờ hay siêng năng đi chùa, giúp đỡ kẻ yếu mà Sửu tích đức rất lớn, ở họ toát ra khí chất của sự lương thiện. Ngày 08/9/2022, Thần Phật thương ban nhiều lộc nên cuộc sống của họ vô cùng sung túc, làm gì cũng đạt được thành quả cao.

Công việc của Sửu trong thời gian này sẽ khá may mắn, khó khăn đều có quý nhân ra tay giúp đỡ. Cấp trên nhìn nhận được khả năng của họ nên tăng lương thưởng, thăng chức đều đều. Có thể nói vận mệnh của Sửu luôn sáng chói, muốn làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, nâng đỡ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng. Họ mang mệnh phú quý nên dù cha mẹ có nghèo mạt rệp thì Thìn vẫn có thể tự mình gầy dựng sự nghiệp, thành công nhanh chóng khiến ai cũng nể phục. Càng về hậu vận sự mạnh mẽ, khôn ngoan và quyết đoán càng giúp Thìn hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà, tha hồ hưởng phúc.

Đặc biệt, ngày 08/9/2022 nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp đỡ trong công việc Thìn sẽ rước tài rước lộc vào nhà. Cơ ngơi đồ sộ, tiền xài phủ phê, tha hồ mua sắm thả ga là những gì con giáp này nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Bỏ ngay ý định cho đi những thứ này, kẻo lộc thất thoát, xui rủi ập tới, tiền bạc cứ thế không cánh mà bay! Dẫu biết rằng những thứ chúng ta bỏ đi đều có giá trị sử dụng lại, đôi khi cũng có người cần tới nhưng không phải thứ gì cũng có thể cho người khác!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-chuyen-gia-phong-thuy-goi-ten-3-con-giap-duoc-huong-loc-nhieu-nhat-trong-ngay-08-9-2022-500318.html