Các chuyên gia phong thủy gọi tên 3 con giáp được HƯỞNG LỘC nhiều nhất trong ngày 08/9/2022

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 22:01

Hãy cùng xem đó là 3 còn giáp nào nhé.

Tuổi Thân

Nói Thân là người mê tín thì không đúng, nhưng nếu nhận xét Thân là người tin vào thần linh, chùa chiền thì không hề sai. Mỗi tháng một lần họ đều cố gắng đến chùa một lần để cầu may và lòng thanh tịnh hơn. Sự lương thiện khiến Thân sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh mà không màng đến lợi ích.

Chính vì quá tốt bụng nên Thân đã được trời xanh chứng giám, ban cho học phúc vào ngày ngày 08/9/2022. Những ai làm việc liên quan đến doanh số hứa hẹn sẽ hoàn thành gấp đôi chỉ tiêu, thu về bộn tiền, những người làm công ăn lương nhất định sẽ được cân nhắc để thưởng và tăng chức.

Các chuyên gia phong thủy gọi tên 3 con giáp được HƯỞNG LỘC nhiều nhất trong ngày 08/9/2022 - Ảnh 1
Thân sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh mà không màng đến lợi ích. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Sửu vẫn luôn là con giáp được nhiều người quý mến nhất bởi tính cách lạc quan, yêu đời, luôn trẻ trung, dí dỏm, họ khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái, suy nghĩ tích cực hơn.

Cũng nhờ hay siêng năng đi chùa, giúp đỡ kẻ yếu mà Sửu tích đức rất lớn, ở họ toát ra khí chất của sự lương thiện. Ngày 08/9/2022, Thần Phật thương ban nhiều lộc nên cuộc sống của họ vô cùng sung túc, làm gì cũng đạt được thành quả cao.

Công việc của Sửu trong thời gian này sẽ khá may mắn, khó khăn đều có quý nhân ra tay giúp đỡ. Cấp trên nhìn nhận được khả năng của họ nên tăng lương thưởng, thăng chức đều đều. Có thể nói vận mệnh của Sửu luôn sáng chói, muốn làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, nâng đỡ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng. Họ mang mệnh phú quý nên dù cha mẹ có nghèo mạt rệp thì Thìn vẫn có thể tự mình gầy dựng sự nghiệp, thành công nhanh chóng khiến ai cũng nể phục. Càng về hậu vận sự mạnh mẽ, khôn ngoan và quyết đoán càng giúp Thìn hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà, tha hồ hưởng phúc.

Đặc biệt, ngày 08/9/2022 nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp đỡ trong công việc Thìn sẽ rước tài rước lộc vào nhà. Cơ ngơi đồ sộ, tiền xài phủ phê, tha hồ mua sắm thả ga là những gì con giáp này nắm chắc trong tay.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Bỏ ngay ý định cho đi những thứ này, kẻo lộc thất thoát, xui rủi ập tới, tiền bạc cứ thế không cánh mà bay!

Bỏ ngay ý định cho đi những thứ này, kẻo lộc thất thoát, xui rủi ập tới, tiền bạc cứ thế không cánh mà bay!

Dẫu biết rằng những thứ chúng ta bỏ đi đều có giá trị sử dụng lại, đôi khi cũng có người cần tới nhưng không phải thứ gì cũng có thể cho người khác!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi sửu

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng