Các chuyên gia phong thuỷ đồng loạt chúc mừng 3 con giáp may mắn ngập tràn, tiền bạc rủng rỉnh, chỉ cần bước ra đường là có TIỀN trong 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch

Theo tử vi tuần 12 con giáp người tuổi Mão nên tiến hành các hoạt động cầu tài vào 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch vì đó là thời điểm cát khí vượng nhất, may mắn không ngừng tìm đến với bản mệnh. Song vẫn nên đề phòng họa hao tài, dù không quá lớn nhưng cũng đủ khiến bản mệnh một phen lao đao.

5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch tài lộc giảm sút nhưng đường công danh lại có dấu hiệu tăng tiến. Nếu trước đó bản mệnh có lỡ mắc phải sai sót thì hãy cố gắng tìm cách sửa sai ngay thay vì cố che giấu nó đi. Cơ hội thăng quan tiến chức sẽ đến nếu như bạn biết cách thể hiện tài năng của mình đúng nơi đúng chỗ.

Tuổi Thìn

5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch tuổi Thìn hung cát đan xen nhưng nhìn chung bạn còn may mắn hơn các con giáp khác. Có quý nhân phù trợ nên công việc dù có chút trục trặc bạn cũng hoàn thành tốt mà không bị bắt lỗi. Chỉ cần cố gắng chỉn chu hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút thì mọi thứ sẽ thành công nhé tuổi Thìn.

Vận trình tiền bạc vô cùng thăng hoa, tài lộc đến ào ào. Các nguồn thu chính phụ đều thế mà đến trong tầm tay của bạn. Phải tận dụng thời cơ này để dành một khoản tiết kiệm, lo cho tương lai của mình nhé.

Chuyện tình cảm chưa như ý nên bạn cần phải thay đổi ngoại hình, chịu khó gặp gỡ, giao lưu với mọi người để có thể tìm được người như ý nhé.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp dự báo 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch tuổi Hợi quá có nhiều thuận lợi, công danh sự nghiệp hanh thông, làm việc gì cũng suôn sẻ. Nếu có ý định muốn làm việc gì lớn, đầu tư tiền bạc để làm ăn thì phải tính toán sớm ngay từ đầu tuần đi nhé. Đây là cơ hội hiếm có để bạn thu lợi nhuận đó.T

Tuổi Hợi là người vui vẻ, hòa đồng, tính tình hoạt bát, ăn nói dễ nghe nên rất được lòng thiên hạ. Chỉ cần bạn mạnh dạn hơn một chút sẽ chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Lời khuyên cho bạn chính là sự kiên nhẫn, chăm chỉ và hết lòng vì công việc thì sớm muộn các sếp cũng sẽ thấy được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn đó.

Ngoài chuyện tiền bạc, tình duyên của tuổi Hợi cũng vô cùng hanh thông. Đừng để cho những chuyện không đâu, những thị phi không đáng có chia rẽ tình cảm của hai người nhé. Hãy là một người nghị lực, hết lòng tin tưởng đối phương thì sẽ có được sự tin tưởng ngược lại. Người độc thân sẽ sớm có được tình yêu như ý còn ai đang có gia đình đang sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn không có gì phải phàn nàn.

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