Các cặp con giáp hợp thành vợ thành chồng, hậu vận viên mãn, ấm êm?

Người tuổi Mão có năng lực rất dồi dào, họ vui vẻ lạc quan, không coi trọng tiểu tiết, tự do tự tại, không thích trói buộc rất thích hợp khi sống cạnh người bạn đời tuổi Dậu luôn sống nội tâm, chu toàn trong mọi việc.

Nếu kết hôn, mối quan hệ giữa cả hai con giáp này như được nâng lên một tầm cao mới. Chính vì hiểu rõ trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của mình trong hôn nhân, nên tuổi Mão và tuổi Dậu dường như dành cho nhau sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối. Hôn nhân của họ vì vậy mà mãi mãi vững bền, không thay đổi.

Mặc dù tính cách hai người có sự khác biệt, nhưng thực tế đã cho thấy nhiều cặp vợ chồng tuổi này sống với nhau rất hòa thuận, sự ôn nhu của Dậu có thể kiềm chế sự tự do, làm tăng tính trách nhiệm của Mão, và ngược lại chính sự lạc quan của Mão lại mang đến niềm cảm hứng cho Dậu.

Tuổi Thân + Tuổi Mùi

Bắt đầu từ khi yêu nhau, cặp đôi tuổi Thân và tuổi Mùi đã rất dễ sẽ nên duyên vợ chồng, giữa hai người dường như luôn có một sự ngầm hiểu, chỉ cần một ánh mắt cũng đoán được người kia muốn làm gì.

Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa hai người ngày càng gắn bó, tình cảm bền chắc và không ai có thể chen vào được, sự thấu hiểu ngày càng cao, tình cảm tốt đẹp đến đáng ghen tị. Không chỉ thuận lợi về đường tình cảm, cặp đôi còn khá thuận lợi về đường tài lộc, vận may ngày càng tăng lên, tiền kiếm về ngày càng thuận lợi.

Trong vòng vài năm sau đó, sự xuất hiện của những đứa trẻ khiến gia đình càng thêm đủ đầy, những đứa trẻ cũng góp phần tăng thêm vận khí cho cha mẹ, cuộc sống ngày càng thịnh vượng ấm áp.

Tuổi Dần + Tuổi Tỵ

Tuổi Dần và tuổi Tỵ là cặp đôi khá lý tưởng. Hai con giáp này có nhiều điểm khác biệt nhưng chính sự khác biệt ấy lại là cầu nối cho mối quan hệ giữa cả hai phát triển tốt đẹp và lâu dài hơn.

Ở cặp đôi này luôn có sự tương đồng và hỗ trợ những khuyết điểm của nhau, họ không phải là những người dễ chia sẻ bằng lời nói mà chỉ có thể dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình.

Hai người này kết hợp với nhau tính cách bổ sung cho nhau, tuy không có sức sống mãnh liệt nhưng cũng có thể hạnh phúc cả đời. Đặc biệt, sự kết hợp của hai cung hoàng đạo này không chỉ mang lại phú quý, phúc khí mà con cái cũng thịnh vượng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!