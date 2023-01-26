Buổi chiều Thứ 7 ngày 28/01/2023, 3 con giáp đón nhận niềm vui cực lớn: Thần Tài thả ngay túi tiền trước cửa, Tài Lộc bao la, vàng bạc đầy tủ, ra đường có quý nhân, về nhà có tin vui, luôn gặp may mắn

Tâm linh - Tử vi 26/01/2023 21:02

Bước sang thời điểm buổi chiều Thứ 7 ngày 28/01/2023, 3 con giáp sẽ thực hiện được những dự định còn dang dở, quen thêm những người bạn mới, đến những vùng đất mới.

 

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Buổi chiều Thứ 7 ngày 28/01/2023, 3 con giáp đón nhận niềm vui cực lớn: Thần Tài thả ngay túi tiền trước cửa, Tài Lộc bao la, vàng bạc đầy tủ, ra đường có quý nhân, về nhà có tin vui, luôn gặp may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, từ khung giờ này tuổi Mão có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian này nếu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng thì cuối năm sẽ thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó, tiền bạc dồi dào đến không ngờ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn từ khung giờ này nên không gặp phải điều gì đáng lo. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước. Bản mệnh đi đến đâu có người yêu quý đến đó, cái “duyên” trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn, sẵn sàng hợp tác hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý.

Buổi chiều Thứ 7 ngày 28/01/2023, 3 con giáp đón nhận niềm vui cực lớn: Thần Tài thả ngay túi tiền trước cửa, Tài Lộc bao la, vàng bạc đầy tủ, ra đường có quý nhân, về nhà có tin vui, luôn gặp may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, từ khung giờ này bạn càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì càng thu hoạch lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Bạn đừng ngại nhận những công việc trọng đại được cấp trên giao phó. Vận tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Buổi chiều Thứ 7 ngày 28/01/2023, 3 con giáp đón nhận niềm vui cực lớn: Thần Tài thả ngay túi tiền trước cửa, Tài Lộc bao la, vàng bạc đầy tủ, ra đường có quý nhân, về nhà có tin vui, luôn gặp may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Mùng 7 Tết, những con giáp sau rước lộc vào nhà vào đúng buổi tối Thứ 7 ngày 27/01/2023, tiền vào như nước, cả nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc

Mùng 7 Tết, những con giáp sau rước lộc vào nhà vào đúng buổi tối Thứ 7 ngày 27/01/2023, tiền vào như nước, cả nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc

Bước vào buổi tối Thứ 7 ngày 27/01/2023 những con giáp sau may mắn đón nhận phú quý lên hương, khởi đầu tấn tài, tấn lộc, tấn vinh quang, mọi điều bình an, vạn sự như ý!

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