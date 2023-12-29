Bước vào tháng 1/2024: Top con giáp "thở nhẹ" cũng có lộc, tiền nhiều không đếm xuể, Tết Giáp Thìn tài lộc bủa vây

Dù 2023là năm may mắn của người tuổi Tý nhưng trong năm này họ đã phải nếm chịu không ít thị phi, khổ cực do tiểu nhân hãm hại. Thế nên, phải chờ đến năm 2024 con giáp giàu có này mới phúc lộc an khang, làm đâu thắng đó.

Ngay từ tháng 1/2024 con giáp may mắn này đã có tài vận thăng hoa, tiền ập vào nhà. Càng về cuối năm họ càng ăn nên làm ra, két lúc nào cũng chật cứng tiền. Mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng chỉ là chuyện nhỏ với Tý.

Ngay từ tháng đầu tiên của năm mới, những chú Gà đã đón nguồn tài lộc cực kì dồi dào. Cơ hội phát tài trong thời điểm này của bản mệnh là rất lớn.

Bản mệnh có thêm nhiều khoản thu nhập ngoài luồng, điều này khiến cho tâm trạng của bản mệnh thoải mái, không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện mua sắm, chi tiêu ngày Tết nữa.

Người làm kinh doanh biết đón đầu xu hướng, nắm bắt cơ hội nên tiền bạc về tay thuận lợi, không bị cản trở gì nhiều, thậm chí doanh thu còn tăng tiến đến mức không thể ngờ tới.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước qua năm 2024, cuộc sống tuổi Hợi sẽ có chuyển biến bất ngờ. Cụ thể tháng 1 đầu năm, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn.

Thời gian qua cực khổ thế nào không cần biết, nhưng từ tháng 1 trở đi, tuổi Hợi sẽ được trời ban nhiều phúc đức, vận may thay đổi giúp công việc họ suôn sẻ thăng tiến, kéo theo tài vận dồi dào, cuối cùng thì cuộc sống tinh thần sẽ thăng hoa bất ngờ.

Nhìn chung, năm 2024 sẽ là một năm đầy hy vọng với tuổi Hợi, chỉ cần biết tận dụng cơ hội thì sẽ có được cuộc sống sung túc, viên mãn.

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp nhân từ, độ lượng và có trách nhiệm. Một khi đã nhận lấy việc gì đấy Dậu sẽ dốc toàn lực để có được hiệu quả cao nhất. Nhờ thế, họ có uy tín trong công việc, được cấp trên cất nhắc, đối tác xem trọng.

Sách tử vi năm 2024 có nói, ngay từ tháng đầu tiên của năm Dậu đã đạp trúng hũ vàng. Làm đâu thắng đó, một vốn bốn lời, cơ hội thăng chức tăng lương ập đến tận cửa. Nhờ thế, dù năm cũ cơ cực bao nhiêu thì sang năm mới con giáp giàu sang này cũng có của ăn của để.

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