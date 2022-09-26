Bước sang tuần mới (26/9 - 2/10), TOP 3 con giáp làm bạn với Thần Tài, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng vù vù, bất ngờ trúng mánh

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 03:42

Dự đoán bước sang tuần mới, 3 con giáp rất may mắn sẽ bắt đầu với nhiều điều tốt đẹp cũng như cơ hội tốt để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Dần là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Ngoài ra, con giáp này cũng có khả năng tự mình xây dựng mọi thứ nhờ sự tài giỏi vượt bậc.

Tử vi cho biết, bước sang tuần mới, tuổi Dần sẽ đón tin vui cực lớn về đường tiền bạc. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, những chú Hổ được Thần Tài ưu ái nên tài chính dồi dào, các nguồn thu nhập đổ về tiêu không hết, giúp người tuổi Dần nhanh chóng trở thành đại gia giàu có.

Bước sang tuần mới (26/9 - 2/10), TOP 3 con giáp làm bạn với Thần Tài, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng vù vù, bất ngờ trúng mánh - Ảnh 1
Tử vi cho biết, bước sang tuần mới, tuổi Dần sẽ đón tin vui cực lớn về đường tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sang tuần mới đến, người tuổi Tỵ sẽ làm ăn phát đạt, tìm thấy cơ hội tốt từ những người xung quanh. Thời gian này hạnh phúc nối tiếp nhau, không thiếu những chuyện vui khiến họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trong thời gian này, công việc của tuổi Tỵ suôn sẻ, không những thế còn được quý nhân chỉ dẫn, dễ dàng thăng quan tiến chức. Đời sống tinh thần cũng rất suôn sẻ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, làm việc gì cũng sẽ thu được kết quả gấp đôi, vận may luôn ở bên, mong ước thành hiện thực.

Bước sang tuần mới (26/9 - 2/10), TOP 3 con giáp làm bạn với Thần Tài, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng vù vù, bất ngờ trúng mánh - Ảnh 2
Sang tuần mới đến, người tuổi Tỵ sẽ làm ăn phát đạt, tìm thấy cơ hội tốt từ những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân vốn là người thông minh và biết nắm bắt thời cơ. Ngoài ra, Thân có tư duy tốt và biết cách thể hiện năng lực của mình. Tử vi có nói, trong tuần mới đến, Thân có thể gặp được quý nhân, có lợi cho công việc sau này, thậm chí còn được giúp đỡ khiến sự nghiệp phát đạt.

Việc này cũng kéo theo tài lộc dồi dào. Thời gian này, tài lộc tuổi Thân sẽ dồi dào, thu nhập rủng rỉnh, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, mọi việc đều dễ dàng, suôn sẻ. Về tình cảm, người độc thân vượng đào hoa nên có thể nhận được tin vui, bạn nên mở rộng lòng nhiều hơn để đón nhận.

Bước sang tuần mới (26/9 - 2/10), TOP 3 con giáp làm bạn với Thần Tài, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng vù vù, bất ngờ trúng mánh - Ảnh 3
Tử vi có nói, trong tuần mới đến, Thân có thể gặp được quý nhân, có lợi cho công việc sau này, thậm chí còn được giúp đỡ khiến sự nghiệp phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần này (24/9 - 25/9): Tràn trề may mắn, 3 con giáp vượt qua khổ ải, tiền tài bội thu, lộc phát cuồn cuộn như sóng biển, vận đỏ như son

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Theo tử vi 12 con giáp, sang cuối tuần này, 3 con giáp nhanh chóng đón vận may và có quý nhân giúp đỡ, chuẩn bị lên hương tài vận, tiền vô đầy tủ.

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