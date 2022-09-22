Cuối tuần này (24/9 - 25/9): Tràn trề may mắn, 3 con giáp vượt qua khổ ải, tiền tài bội thu, lộc phát cuồn cuộn như sóng biển, vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 16:45

Theo tử vi 12 con giáp, sang cuối tuần này, 3 con giáp nhanh chóng đón vận may và có quý nhân giúp đỡ, chuẩn bị lên hương tài vận, tiền vô đầy tủ.

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con Ngựa mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Ngọ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Con giáp này cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Sang cuối tuần này, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa. Ngọ được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành. Không những thế, người tuổi này cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ đó cũng rộng mở hơn trước. Ngọ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng. 

Cuối tuần này (24/9 - 25/9): Tràn trề may mắn, 3 con giáp vượt qua khổ ải, tiền tài bội thu, lộc phát cuồn cuộn như sóng biển, vận đỏ như son - Ảnh 1
Sang cuối tuần này, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa. Ngọ được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong những con giáp kiên cường, rất chịu khó xông pha, đối mặt với sóng gió thử thách để rèn luyện. Chính điều này giúp cho Thân rút ra được bài học quý báu, làm tiền đề để làm giàu trong giai đoạn sau này.

Tử vi có nói, trong 2 ngày cuối tuần, cuộc sống của người tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, vận may sẽ tìm đến với bạn, từ sự nghiệp, nhân duyên đều được cải thiện đáng kể. Công việc tuổi Thân khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ vài ngày trước đều được giải quyết ổn thỏa, tình và tiền đều có khởi sắc đáng mong chờ.

Cuối tuần này (24/9 - 25/9): Tràn trề may mắn, 3 con giáp vượt qua khổ ải, tiền tài bội thu, lộc phát cuồn cuộn như sóng biển, vận đỏ như son - Ảnh 2
Tử vi có nói, trong 2 ngày cuối tuần, cuộc sống của người tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp có vận quý nhân vượng. Họ thường được quý nhân nâng đỡ trong cuộc sống cũng như công việc. Theo tử vi 12 con giáp, sang cuối tuần này, tuổi Tỵ được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông.

Việc của tuổi Tỵ cần làm chính là có chí tiến thủ thì dù khó khăn đến mấy thì thành quả rực rỡ nhất định sẽ chờ đón. Công việc và sự nghiệp của bạn phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay.

Cuối tuần này (24/9 - 25/9): Tràn trề may mắn, 3 con giáp vượt qua khổ ải, tiền tài bội thu, lộc phát cuồn cuộn như sóng biển, vận đỏ như son - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, sang cuối tuần này, tuổi Tỵ được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai (21/9), trời cao định sẵn số giàu sang cho 3 con giáp, tài lộc trải kín sân, tiền tài chắn trước cửa nhà, không lo túng thiếu

Sau ngày mai (21/9), trời cao định sẵn số giàu sang cho 3 con giáp, tài lộc trải kín sân, tiền tài chắn trước cửa nhà, không lo túng thiếu

Dự đoán sau ngày mai, 3 con giáp giàu có dưới đây được báo hiệu một tương lai tươi sáng, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày 22/9 tử vi thứ 5 Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn