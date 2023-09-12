Bước sang thứ Tư và thứ Năm (13/9 - 14/9), 3 con giáp may mắn này ôm trọn lộc trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 12/09/2023 12:59

Tử vi dự đoán, sang thứ Tư và thứ Năm, những con giáp may mắn dưới đây làm việc gì cũng có quý nhân trợ giúp dễ dàng thành công giàu có.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi hiền lành nhưng nội tâm vốn dĩ mạnh mẽ, lại không ngừng theo đuổi sự giàu có và quyền lực. Vì thế trong cuộc sống họ luôn nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Hầu hết người tuổi Hợi đều gặt hái được thành công hơn người ở một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời.

Tử vi có nói, sang thứ Tư và thứ Năm, nếu biết nắm bắt cơ hội thì những người tuổi Thìn không sợ nghèo khó, ai đã giàu sẽ càng giàu hơn. Tuy rằng, trước khi lên đến đỉnh cao của thành công, tuổi Hợi buộc phải trải qua thử thách, nhưng có như thế sự thành công mới bền vững lâu dài.

Bước sang thứ Tư và thứ Năm (13/9 - 14/9), 3 con giáp may mắn này ôm trọn lộc trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Mão luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên cuộc sống dù có sóng gió chông gai, họ cũng tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Sang thứ Tư và thứ Năm, con giáp tuổi Mão sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.

Bước sang thứ Tư và thứ Năm (13/9 - 14/9), 3 con giáp may mắn này ôm trọn lộc trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sang thứ Tư và thứ Năm, vận thế của người tuổi Dậu có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống. Sức khỏe của người tuổi Dậu cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng.

Người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù. Với vận khí hưng phát, người tuổi Dậu cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất mua nhà tậu xe hơi là rất cao.

Bước sang thứ Tư và thứ Năm (13/9 - 14/9), 3 con giáp may mắn này ôm trọn lộc trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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