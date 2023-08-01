Bước sang tháng 8, 9, 10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp vượng tài lợi lộc, tiền bạc thu về một chỗ

Tâm linh - Tử vi 01/08/2023 12:36

3 con giáp này chỉ cần bước ra ngoài đường là có tiền, gặp được vận may. Vận thế sẽ càng rực rỡ hơn trong tháng 8, 9, 10.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có đầu óc, nhanh nhạy cùng óc quan sát tinh tường. Họ đã làm gì thì chắc chắn không thể thua lỗ. Đây là con giáp thích nghi tốt với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực cao. Trong tháng 8, 9, 10, sự nghiệp của tuổi Mão khởi sắc rực rỡ.

Qua thời gian chật vật, sự nghiệp của Mão hanh thông vượng phát, làm gì cũng có tiền. Cơ hội kiếm tiền gõ cửa tuổi Mão mỗi ngày. Họ chỉ cần chọn ra cơ hội tốt nhất để theo đuổi, còn lại thiên thời địa lợi nhân hòa đã sẵn có.

Bước sang tháng 8, 9, 10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp vượng tài lợi lộc, tiền bạc thu về một chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân gặp nhiều vận may trong tháng 8, 9, 10. Người kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Người đi làm thì có cơ hội thăng quan tiến chức, được trọng dụng, ngợi khen. Cùng theo đó, lương thưởng cũng cải thiện rõ rệt, tiền ào ào vào túi.

Những thử thách tuổi Thân gặp được đều là bước đệm để có vinh hoa phú quý, tài lộc tiền bạc. Chỉ cần cố gắng nắm bắt, không dễ bỏ cuộc thì tuổi Thân sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Quý nhân của tuổi Thân sẽ đến nhanh thôi giúp họ mọi việc suôn sẻ, làm gì cũng thành công.

Bước sang tháng 8, 9, 10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp vượng tài lợi lộc, tiền bạc thu về một chỗ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bản lĩnh, nhạy bén với thời cuộc, biết nắm bắt cơ hội. Theo tử vi, trong tháng 8, 9, 10, tuổi Tý là con giáp giàu sang, đời bước sang một trang mới. Họ càng sống thiện lương càng dễ hút tài lộc, vận may.

Tuổi Tý chỉ cần chớp thời cơ thì mọi việc hanh thông, tiền bạc dồi dào. Người đi làm có thể được giao trọng trách lớn hay được đưa đi bồi dưỡng cho vị trí cao hơn. Vận trình tài lộc hay vận may một phần còn nằm ở bản lĩnh và nỗ lực của từng người.

Bước sang tháng 8, 9, 10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp vượng tài lợi lộc, tiền bạc thu về một chỗ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Kể từ 0h ngày 18/7/2023, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, giàu có bất thình lình, cuộc sống viên mãn ít ai sánh bằng

Kể từ 0h ngày 18/7/2023, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, giàu có bất thình lình, cuộc sống viên mãn ít ai sánh bằng

Những con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế, chốt được nhiều thương vụ lớn, thu về nguồn lợi nhuận dồi dào kể từ 0h ngày 18/7/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 tháng tới tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 26/7/2023 tử vi cuối tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 22 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 7 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay