Bước sang tháng 10 TỬ VI dự đoán, 3 con giáp may mắn lấy rổ hứng tiền, sự nghiệp phất lên, hưởng toàn điều tốt

Những con giáp này càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có tính cách thật thà, chu đáo và luôn biết quan tâm đến người khác, bất kể là ai và trong mối quan hệ nào. Con giáp vì vậy mà có được quý nhân, luôn sẵn sàng bảo bọc và che chở.

Bước sang những ngày đầu tháng 10, bản mệnh mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Người tuổi Mùi càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. Tử vi cho biết trong những ngày đầu tháng 10 tới đây, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi buồm thuận gió.

Con giáp này càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt càng được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Thân sẽ tích được một khoản tiền lớn cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuồi Hợi

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, số mệnh đại phú đại quý. Tử vi dự báo, những ngày đầu tháng 10, con giáp hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bản mệnh.

Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà bản mệnh sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể. Con giáp may mắn này nên tỉnh táo để đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất cho mình trong vô vàn cơ hội phía trước.

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Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, ĐỔI ĐỜI GIÀU TO, hậu vận vô cùng sung sướng Trong thời điểm cuối năm, người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong công việc. Người này sẽ giúp bạn hóa giải hung tinh, tài vận hanh thông, chạm tay tới phú quý.

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