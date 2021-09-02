Bước sang tháng 10, 3 con giáp kéo MAY MẮN vào tận cửa nhà, tài lộc đổ xuống như mưa, THẦN TÀI thường xuyên theo gót

Tâm linh - Tử vi 02/09/2021 20:30

Đây chính là 3 con giáp may mắn vô đối, làm bất cứ việc gì cũng đầy lộc lá trong tháng 10 dương lịch.

Tuổi Tý

Bước sang tháng 10, 3 con giáp kéo MAY MẮN vào tận cửa nhà, tài lộc đổ xuống như mưa, THẦN TÀI thường xuyên theo gót - Ảnh 1
Theo tử vi, tuổi Tý sẽ được các sao may mắn chiếu mệnh trong tháng 10 dương lịch tới - Ảnh: Internet

Theo tử vi, tuổi Tý sẽ được các sao may mắn chiếu mệnh trong tháng 10 dương lịch tới. Những người cầm tinh con chuột có quyền hi vọng vào tương lai tương sáng, sẽ sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn, những điều không như ý. Phiền phức và tiểu nhân hãm hại những tháng trước đó sẽ bỗng dưng tiêu tán hết. Nếu biết nắm bắt thời cơ, sự nghiệp và đường kinh doanh của Tý phất lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức ấm ầm.

Tuổi Tuất

Bước sang tháng 10, 3 con giáp kéo MAY MẮN vào tận cửa nhà, tài lộc đổ xuống như mưa, THẦN TÀI thường xuyên theo gót - Ảnh 2
 Bước sang tháng 10, Tuất sẽ thành công rực rỡ - Ảnh: Internet

Nếu như ở thời điểm hiện tại, tuổi Tuất đang gặp khó trong công việc, kinh doanh ngưng trệ thì chỉ ít ngày nữa thôi, Tuất sẽ thành công rực rỡ. Chỉ cần kiên nhẫn theo đuổi đam mê, nhiệt huyết với công việc, người tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng. Không chỉ quý nhân giúp đỡ mà Thần Tài luôn theo gót, nên tuổi Tuất có thể tự tin nắm chắc phần thắng trong tay, tiền về ngập túi, tài lộc như thác đổ.

Tuổi Mão

Bước sang tháng 10, 3 con giáp kéo MAY MẮN vào tận cửa nhà, tài lộc đổ xuống như mưa, THẦN TÀI thường xuyên theo gót - Ảnh 3
Tuổi Mão sẽ vượt qua tình trạng khó khăn, tạo bước ngoặt lớn trên đường công danh sự nghiệp ngay khi bước sang tháng 10 dương lịch - Ảnh: Internet

Tử vi học có nói, tuổi Mão sẽ vượt qua tình trạng khó khăn, tạo bước ngoặt lớn trên đường công danh sự nghiệp ngay khi bước sang tháng 10 dương lịch. Tài lộc của con giáp tuổi Mão không ngừng tăng lên, có thể một bước thành đại gia khiến ai cũng bất ngờ. Tuy nhiên, tuổi Mão nên khéo léo xử lý công việc để thu về lợi nhuận cho bản thân, gia đình nhé.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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