Bước sang tháng 10, 3 con giáp được THẦN TÀI 'cưng như trứng', làm việc gì cũng thuậm buồm xuôi gió, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 22/09/2021 18:30

Có 3 con giáp may mắn được thần Tài để mắt, tiền bạc cuồn cuộn vào nhà, giàu lên như vũ báo, khó mà nghèo được.

Tuổi Tý

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Tử vi cho biết chỉ cần bước qua tháng 10 dương lịch, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi buồm thuận gió.

Từ giai đoạn này đến cuối năm, mọi khó khăn của tuổi Tý đều được giải quyết êm đềm. Tuổi Tý không những tìm được cơ hội tốt trong sự nghiệp giúp tài vận dồi dào, mà còn có thể xây dựng cuộc sống tinh thần đủ đầy ấm êm, thăng hoa.

Tuổi Dần 

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, bước qua tháng 10, tuổi Dần bất ngờ gặp nhiều may mắn, cơ hội tốt đến liên tiếp giúp họ có khả năng đổi đời. Những tháng đầu năm, cuộc sống tuổi Dần cũng dần khởi sắc từng ngày, sắp tới đây tuổi Dần sẽ tìm được hướng đi riêng trong công việc, càng cố gắng càng kiếm được nhiều tiền, phụ nữ tuổi Dần có gia đình sẽ công thành danh toại khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, khó khăn mấy cũng vượt qua, nhìn chung trong năm nay sẽ có vận may lội ngược dòng. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Dần sẽ có cuộc sống thăng hoa không ai sánh bằng.

Tuổi Hợi

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua tháng 10 là thời điểm tuyệt vời cho Hợi lột xác, thay đổi cuộc đời nhờ khí vận hanh thông. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Hợi cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trên con đường tài lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Hợi nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Hợi có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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