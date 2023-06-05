Bước sang ngày mai 6/6 QUÝ NHÂN KỀ CẠNH: 3 con giáp may mắn bùng nổ, vàng rót vào túi ầm ầm, công danh sự nghiệp thăng hoa, một bước lên hương, gặp ý trung nhân sau bao ngày đợi chờ

Công việc của tuổi Thân không được tốt. Điềm báo có kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở, có ý định phá hoại hay cản trở công việc, nếu bản mệnh không đề cao cảnh giác thì rất dễ bị lừa gạt lúc nào không hay. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần khiêm tốn giữ mình, không nên tỏ thái độ kiêu căng ngạo mạn vì cuối cùng thiệt hại vẫn thuộc về mình. Nếu khăng khăng làm theo ý muốn mà không có ý thức tiếp thu, lắng nghe lời khuyên của người đi trước thì rất có thể sau này sẽ phải hối hận.

Vận trình tài chính cũng gặp không ít bất lợi. Rất có thể bản mệnh sẽ vấp phải những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ, ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch làm giàu của bản thân. Con giáp này cũng được khuyên không nên mạo hiểm đầu tư vào lúc vận khí bất ổn như này.

Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Mùi có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng nóng do những cống hiến cho tập thể. Lãnh đạo đánh giá rất cao những công lao của bạn. Với người làm kinh tế, khoản đầu tư trước đó đem lại cho bạn một khoản lời lãi đáng kể. Bên cạnh đó, vì đã khẳng định được vị thế trên thị trường nên lúc nào khách hàng của bạn cũng tấp nập, dù bận rộn nhưng tiền chảy ào ào vào trong túi.



Hỏa sinh Thổ, con giáp này và nửa kia đã khắc phục được những hiểu lầm trước đó. Cả hai đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương, tin tưởng đối phương hơn, không còn hành xử nóng nảy hoặc nảy sinh những nghi ngờ không đáng có nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan tương trợ là thời điểm thích hợp để người tuổi Dậu khẳng định vị thế, vươn lên trong sự nghiệp. Bạn có cách phân tích, đánh giá vấn đề rất độc đáo, đừng ngại chia sẻ với mọi người xung quanh, khiến cả tập thể ấn tượng.

Hỏa khắc Kim, dường như con giáp này đang quá tập trung cho sự nghiệp hoặc sở thích của mình nên quên mất việc quan tâm đến những người thân yêu. Hãy tìm cách thay đổi trước khi mối quan hệ gia đình trở nên lạnh nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm