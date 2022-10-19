Bước sang ngày 20/10/2022: Top 3 con giáp được hưởng lộc quý nhân, phất lên không ngừng

Ngày 20/10/2022 họ được quý nhân phù trợ, công việc của họ nhờ đó cũng khởi sắc.
- 6 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch, hồng phúc Tề Thiên, Thần Tiên độ mạng, 3 con giáp "trúng lớn", làm việc gì cũng thuận lợi, kiếm tiền dễ như "trở bàn tay", lộc lá vẹn tròn, của cải như mưa
- Đúng 4 ngày tới (20, 21, 22, 23/10), Nguyệt Lệnh tương phù, Thái Dương ngự trị, 3 con giáp thu nhập cực khủng, tài vận hưng thuận, giàu sang bát ngát
Tuổi Mão
Ngày 20/10/2022, do được thần phật phù hộ nên người tuổi Mão nhất định sẽ gặp may mắn về tiền bạc. Thời gian này, người tuổi Mão có thể nói là “cầu tài đắc tài” “cầu lợi được lợi”. Ngoài ra, do được cấp trên đánh giá cao về năng lực làm việc nên con giáp này sẽ có cơ hội được tăng lương và tăng thưởng.
Tuổi Thìn
Thìn nổi tiếng là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, giàu có, sung túc từ trong trứng nước. Đặc biệt, ngày 20/10/2022, may mắn sẽ liên tục gõ cửa nhà Thìn, khiến con giáp này làm đâu thắng đó, tiền chất đầy nhà. Không chỉ vận tài lộc, vận tình duyên của Thìn cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những phuát giây ấm êm, hạnh phúc, gia đạo hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi thiện lương, làm việc gì cũng tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng thích ứng rất cao. Trong ngày 20/10/2022, hoạnh tài của con giáp này rất vượng, sẽ có thêm một khoản thu nhập lớn. Do cát tinh xuất hiện trong cung mệnh nên công việc có nhiều tin vui, đồng thời lại được quý nhân phù hộ nên những lúc gặp khó khăn nhất, người tuổi Mùi đều có quý nhân giúp đỡ về công việc và tài chính. Chính vì những điều trên, người tuổi Mùi không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và có thể sống thoải mái về tiền bạc trong một thời gian dài.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.