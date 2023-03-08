Bước sang 4 ngày cuối tuần (9/3 - 12/3): 3 con giáp có vận tài lộc bày sẵn trước mắt, may mắn ngút trời, tiền chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 11:34

Tử vi học có nói, trong 4 ngày cuối tuần là thời điểm 3 con giáp này vực dậy, trở nên giàu có hơn bao giờ hết.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hết sức thú vị. Họ là những người có tâm hồn ngây thơ, thuần khiết, thích giúp đỡ người khác nhưng đồng thời lại cũng rất nhạy bén với việc kiếm tiền, trong cuộc sống luôn có thái độ thực tế, không mơ mộng viển vông. Do đó, tuổi Hợi tích được nhiều phúc đức, cũng dễ làm giàu.

Tử vi học có nói, bước sang 4 ngày cuối tuần, tuổi Hợi là một trong số các con giáp có được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Nếu biết năm bắt thời cơ sẽ gặt hái được thành công như mong đợi. Đặc biệt, đây cũng được xem là thời điểm vô cùng may mắn của tuổi Hợi, họ nên biết tận dụng để có thể gặt hái được nhiều thành tựu.

Bước sang 4 ngày cuối tuần (9/3 - 12/3): 3 con giáp có vận tài lộc bày sẵn trước mắt, may mắn ngút trời, tiền chất cao như núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy có nói, tuổi Thìn là những người vô cùng tài năng. Họ không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo mà còn có óc quán sát và thẩm mỹ tốt. Ngoài ra, họ còn là những người có tham vọng, một khi làm việc gì cũng đều đề ra mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Nhờ đó, mà người tuổi Thìn luôn gặt hái được thành tựu hơn người.

Tử vi học có nói, trong 4 ngày cuối tuần, tuổi Thìn là một trong số những con giáp có vận số tốt đẹp. Chỉ cần biết năm bắt cơ hội, thì tuổi Thìn có thể gặt được thành công, có được cuộc sống sung túc. Đặc biệt, tử vi học có nói, tuổi Thìn có cơ hội vươn dậy mạnh mẽ, làm chủ vận mệnh trong tay, không chỉ kiếm được nhiều tiền mà cuộc sống còn có nhiều tin vui đáng chờ đợi.

Bước sang 4 ngày cuối tuần (9/3 - 12/3): 3 con giáp có vận tài lộc bày sẵn trước mắt, may mắn ngút trời, tiền chất cao như núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người cần mẫn, chăm chỉ, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống để lo cho bản thân và gia đình. Có thể nói tuổi Sửu, dù nam hay nữ thì đều là mẫu người hướng về gia đình. Tử vi học có nói, sang 4 ngày cuối tuần, tuổi Sửu là một trong số những con giáp may mắn được sao tốt chiếu rọi, gặp được nhiều thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp.

Theo đó, nhờ có quý nhân phù trợ, họ có thể thành công lớn với việc kinh doanh, nhất là khi kết hợp làm ăn với một đồng nghiệp cũ. Cho nên, những người tuổi Sửu có "máu" kinh doanh, lại đang có mối quan hệ tốt với một đồng nghiệp cũ nhạy bén về lĩnh vực này thì có thể xem xét việc hợp tác để gặt hái thành công.

Bước sang 4 ngày cuối tuần (9/3 - 12/3): 3 con giáp có vận tài lộc bày sẵn trước mắt, may mắn ngút trời, tiền chất cao như núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet 

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay (24/2), 3 con giáp hưởng trái ngọt, nhận túi tiền khủng trời ban, ăn sung mặc sướng dịp Tết Nguyên Đán

Cuối ngày hôm nay (24/2), 3 con giáp hưởng trái ngọt, nhận túi tiền khủng trời ban, ăn sung mặc sướng dịp Tết Nguyên Đán

Vào cuối ngày hôm nay (24/2), tuổi Hợi, Dậu, Tý có khả năng nhận được nhiều tài nguyên, tiền rơi trúng đầu, dễ dàng giàu có, vui vẻ mỹ mãn.

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