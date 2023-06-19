Bước sang 12h trưa nay (mùng 2/5 âm lịch), vật đổi sao dời, may mắn LÊN NGÔI, 3 con giáp giàu sang phú quý, tiền tiêu không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 19/06/2023 09:55

3 con giáp có tên dưới đây sẽ may mắn thuận lợi trong công danh sự nghiệp, tài lộc và tình duyên khi sang 12h trưa nay (mùng 2/5 âm lịch).

Tuổi Dậu

Sang đúng 12h trưa nay (mùng 2/5 âm lịch), vận trình của người tuổi Dậu sẽ hết sức khả quan. Người tuổi Dậu thường có tính cách bộc trực, dễ nổi nóng. Vì vậy, người tuổi này cần thật khéo léo, ôn hoà nhường nhịn để mọi việc được ổn thỏa.

Tuy rằng có lúc tuổi Dậu sẽ không có được nhiều thành công như mong đợi nhưng họ may mắn được quý nhân phù trợ nên quyền lực cũng gia tăng đáng kể, gia đạo ấm êm. Tuổi Dậu luôn có cuộc sống êm ấm cho đến cuối đời.

Bước sang 12h trưa nay (mùng 2/5 âm lịch), vật đổi sao dời, may mắn LÊN NGÔI, 3 con giáp giàu sang phú quý, tiền tiêu không phải lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đã vậy con giáp này lại sống có chừng mực và biết tiết kiệm, họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình. Tử vi 12 con giáp dự báo, tuổi Tý vốn giàu có nhưng họ vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình.

Nhưng sang 12h trưa nay (mùng 2/5 âm lịch), người tuổi Tý bằng mọi cách nhất định sẽ công thành danh toại, không chỉ có nhà cao cửa rộng, xe cộ tiện nghi, mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Bước sang 12h trưa nay (mùng 2/5 âm lịch), vật đổi sao dời, may mắn LÊN NGÔI, 3 con giáp giàu sang phú quý, tiền tiêu không phải lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xem tử vi phương Đông, vận khí của người tuổi Thân có xu hướng tăng khi sang 12h trưa nay (mùng 2/5 âm lịch). Bản mệnh có thể đạt được bước tiến mang tính đột phá. Đây chính là dịp để bản mệnh kiến tạo và phát triển sự nghiệp rực rỡ.

Những chú Khỉ lại rất kiên trì và nỗ lực chờ đợi thành công đến với mình, dù không biết là khi nào nhưng sự cố gắng của tuổi Thân đã giúp họ tích góp được nhiều kinh nghiệm quý báu. Từ thời gian này, Thân có thể “bung lụa”, mua nhà lầu, xe hơi, phát triển tiền tài danh vọng, mọi thứ đều thuận lợi.

Bước sang 12h trưa nay (mùng 2/5 âm lịch), vật đổi sao dời, may mắn LÊN NGÔI, 3 con giáp giàu sang phú quý, tiền tiêu không phải lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 29/4 và 30/4 âm lịch, vận may vô tận, 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý không ngừng, tiền vàng đầy túi

Đúng ngày 29/4 và 30/4 âm lịch, vận may vô tận, 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý không ngừng, tiền vàng đầy túi

Trong ngày 29/4 và 30/4 âm lịch, những con giáp nào sẽ thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mùng 2/5 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi đầu tháng 5 âm tử vi tháng 5 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'