Bước qua tháng 5 dương lịch, những con giáp được ban phép màu, hóa xui rủi thành may mắn, hóa túi rỗng thành túi tiền, hóa cô đơn thành tình yêu

Bạn cũng sẽ được giao phó, đảm nhiệm phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những thu hoạch hiện tại đều do bạn tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước nên thành tựu vô cùng bền vững.

Tháng này là thời điểm rất thích hợp để người tuổi Thân tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ.

Những ai có ý định khởi nghiệp hay chuyển đổi công việc, nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng có thể tiến hành ngay trong tháng. Hãy chủ động làm những gì bạn mong muốn, miễn là chúng phù hợp với năng lực và bạn đủ tự tin vào con đường mình sẽ chọn.

Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận.

Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán có được một vài mối làm ăn khá “hời”. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng. Các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ.

Trong tháng mới, một vài xung đột từ trước đó giữa các thành viên trong gia đình kịp thời được hóa giải, trả lại không gian yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, một số cặp vợ chồng đón tin vui về chuyện sinh con đẻ cái.

Vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có “mục tiêu”, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.

Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn, thú vị bên nhau. Cũng có thể trong khoảng thời gian này, hai bạn sẽ tính tới hôn nhân hạnh phúc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp được nhiều nhiều cơ hội thăng tiến trong tháng này, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Theo tuvingaynay.com khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ.

Đây cũng là thời điểm phù hợp cho những ai muốn thay đổi công việc, phát triển sự nghiệp cá nhân hay khởi nghiệp. Hãy cứ tự tin làm điều mình mong muốn.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc, như vậy thì bạn làm gì cũng thuận lợi hơn vì xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ.

Công việc ổn định giúp kinh tế của bản mệnh thêm phần vững vàng, người làm công ăn lương hài lòng với những gì mình đang có. Hãy tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu tiếp theo cho mình.

Người kinh doanh, buôn bán sẽ có phần nhỉnh hơn. Con giáp này càng xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ càng có lợi trong giai đoạn này. Bạn có thể nắm bắt được những thời cơ hiếm có.

Các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy tiếng nói chung.

Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng.

Tuổi Thìn

Vận quý nhân của người tuổi Thìn vô cùng vượng, dưới sự che chở của đối phương, bạn mưu sự dễ thành. Với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản, hay người làm công chức nhà nước, tháng này công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái kết quả tốt.

Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được.

Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng cửa hiệu… tháng này là thời điểm khá lý tưởng. Phương án “đánh nhanh thắng nhanh” sẽ giúp bạn thuận lợi khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển.

Các khoản thu nhập của người tuổi Thìn đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư.

Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng… đều diễn ra thuận lợi.

Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng. Vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới.

Tuổi Thìn tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, người độc thân đừng quá ngạc nhiên khi thời gian này bạn sẽ có nhiều “vệ tinh” vây quanh, không ít kẻ đưa người đón.

Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm. Sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè hai bên là nguồn động lực vô cùng lớn lao với hai bạn.

Những cặp vợ chồng kết hôn đã lâu, tình cảm cũng như được hồi sinh. Gia đạo hài hòa êm ấm giúp tinh thần bản mệnh thoải mái và thêm cố gắng vì gia đình.

Tuổi Ngọ

Đây là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của người tuổi Ngọ. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao.

Những việc bạn đành bỏ dở từ tháng trước hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đều được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong tháng này. Đây chính là lúc thích hợp nhất để bản mệnh bứt phá.

Có tài tinh chiếu mệnh, các nguồn thu của bản mệnh tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng.

Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương trong tháng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên bằng những lý lẽ thuyết phục, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn.

Vận khí tăng vọt ngay từ đầu tháng nên bạn cần chớp thời cơ để lên kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh, áp dụng các biện pháp marketing, quảng cáo hiệu quả, cuối tháng sẽ nhìn thấy rõ thành quả đạt được.

Người độc thân có nhiều tin vui hơn cả. Tháng này vận đào hoa khá vượng là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp có thể bước ra khỏi vùng tối và một lần nữa thắp lại ngọn lửa yêu.

Nếu đã có sẵn người trong mộng, bạn hãy sớm bày tỏ tình cảm với đối phương. Sự chân thành của bạn ắt có thể khiến người ấy rung động.

Với các cặp vợ chồng, nhìn chung gia đạo yên ổn, vợ chồng con cái hòa hợp, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, mối quan hệ càng thêm khăng khít.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.