Bước qua tháng 4, top 3 nàng giáp 'giỏi việc nước', 'đảm việc nhà', là đối tương phù hợp để kết hôn, có số VƯỢNG PHU, được chồng cưng chiều, sống trong vinh hoa phú quý làm người người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 08/04/2022 18:59

Sau khi lấy chồng 3 nàng giáp này sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý, tự lập về tài chính.

Tuổi Dậu

Cần cù, kiên trì không biết mệt mỏi là những đặc điểm dễ nhận thấy của các cô nàng tuổi Dậu. Bởi vậy, những cô nàng này luôn có chí tiến thủ, dám dũng cảm xông lên phía trước. Không những vậy, cô nàng này còn hoạt bát, có tài nên nói vì thế họ rất có sức hút đối với những người đàn ông hơn tuổi thành đạt và giàu có.

Bước qua tháng 4, top 3 nàng giáp 'giỏi việc nước', 'đảm việc nhà', là đối tương phù hợp để kết hôn, có số VƯỢNG PHU, được chồng cưng chiều, sống trong vinh hoa phú quý làm người người ngưỡng mộ - Ảnh 1
 Nữ tuổi Dậu sẽ được sống trong vinh hoa phú quý, con cái giỏi giang và thành đạt  - Ảnh minh họa

Từ khi lọt lòng, bạn đã được phúc tinh chiếu mệnh, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mang lại nhiều tài lộc cho gia đình. Ba mẹ sẽ được hưởng lây phúc khí của bạn, không lo cuộc sống nghèo khó, túng thiếu. Với những người làm ăn kinh doanh, có con tuổi Dậu sẽ như “hổ mọc thêm cánh” sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Sau khi kết hôn, bạn chăm lo tốt cho gia đình. Bạn được đánh giá là những cô gái “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chính bạn cũng dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm chăm sóc tận tình cho gia đình của bạn mà chồng sẽ có được sự tập trung cao độ vào công việc. Đó là lí do, sau khi kết hôn, nữ tuổi Dậu sẽ được sống trong vinh hoa phú quý, con cái giỏi giang và thành đạt.

Tuổi Hợi

Nữ tuổi Hợi gần như sẽ không gặp phải sóng gió nào lớn trong cuộc đời. Họ trời sinh đã có cuộc sống ổn định, không cần lo toan, có thể tìm được công việc mình thích ngay khi còn trẻ, sau đó là kết hôn với người mình yêu. Họ sẽ sống một đời hạnh phúc, vui vẻ, có thể không giàu sang phú quý nhưng chắc chắn sẽ rất bình yên.

Bước qua tháng 4, top 3 nàng giáp 'giỏi việc nước', 'đảm việc nhà', là đối tương phù hợp để kết hôn, có số VƯỢNG PHU, được chồng cưng chiều, sống trong vinh hoa phú quý làm người người ngưỡng mộ - Ảnh 2
 Tuổi Hợi sẽ sống một đời hạnh phúc, vui vẻ, gia đình luôn đầm ấp, hòa thuận khiến người khác phải ghen tị - Ảnh minh họa

Con gái sinh vào năm Hợi còn rất giỏi tận hưởng cuộc sống. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt bình thường đều có thể trở nên đặc biệt trong mắt họ. Bản thân họ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực nên dễ lan tỏa cảm xúc này đến những người xung quanh. Nửa quãng đời về sau, họ sẽ có con cháu đề huề, sum vầy, hiếu thảo. Không khí trong gia đình luôn đầm ấp, hòa thuận khiến người khác cũng phải ghen tị.

Tuổi Dần

Nữ tuổi Dần cực giỏi trong việc đối nhân xử thế, ngoài đời nhìn họ mạnh bạo vậy thôi chứ ở nhà, họ dịu dàng và ra dáng con gái lắm. Nữ tuổi Dần trời sinh đã có số hưởng, gia đình thường có điều kiện nhất định, kể cả không giàu sang quyền quý thì từ nhỏ đến lớn, yêu cầu nào của họ đưa ra cũng đều được đáp ứng hết. Xuất phát điểm tương đối cao nên dù đi đâu làm gì họ đều thuận lợi hơn người khác.

Bước qua tháng 4, top 3 nàng giáp 'giỏi việc nước', 'đảm việc nhà', là đối tương phù hợp để kết hôn, có số VƯỢNG PHU, được chồng cưng chiều, sống trong vinh hoa phú quý làm người người ngưỡng mộ - Ảnh 3
 Nữ tuổi Dậu có số vương phu, được chồng thương, mẹ chồng chiều chuộng có khả năng tự do tài chính - Ảnh minh họa

Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ sẽ càng hạnh phúc hơn. Họ có mối quan hệ rất tốt với mẹ chồng, ít khi bị ai đâm sau lưng. Chồng thương, mẹ chồng chiều chuộng, cuộc đời họ cứ thế mà vô ưu vô lo. Nữ tuổi Dậu có số vương phu, bản thân lại là người tự tin, ngay cả thử thách trong sự nghiệp, công việc cũng không thể làm khó họ. Chính vì vậy, họ dễ dàng hoàn thành mục tiêu tích lũy tài sản, có khả năng tự do tài chính ở độ tuổi rất trẻ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp nữ tuổi hợi tuổi dần

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ