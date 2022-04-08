Bước qua tháng 4, top 3 nàng giáp 'giỏi việc nước', 'đảm việc nhà', là đối tương phù hợp để kết hôn, có số VƯỢNG PHU, được chồng cưng chiều, sống trong vinh hoa phú quý làm người người ngưỡng mộ

Từ khi lọt lòng, bạn đã được phúc tinh chiếu mệnh, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mang lại nhiều tài lộc cho gia đình. Ba mẹ sẽ được hưởng lây phúc khí của bạn, không lo cuộc sống nghèo khó, túng thiếu. Với những người làm ăn kinh doanh, có con tuổi Dậu sẽ như “hổ mọc thêm cánh” sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Cần cù, kiên trì không biết mệt mỏi là những đặc điểm dễ nhận thấy của các cô nàng tuổi Dậu. Bởi vậy, những cô nàng này luôn có chí tiến thủ, dám dũng cảm xông lên phía trước. Không những vậy, cô nàng này còn hoạt bát, có tài nên nói vì thế họ rất có sức hút đối với những người đàn ông hơn tuổi thành đạt và giàu có.

Sau khi kết hôn, bạn chăm lo tốt cho gia đình. Bạn được đánh giá là những cô gái “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chính bạn cũng dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm chăm sóc tận tình cho gia đình của bạn mà chồng sẽ có được sự tập trung cao độ vào công việc. Đó là lí do, sau khi kết hôn, nữ tuổi Dậu sẽ được sống trong vinh hoa phú quý, con cái giỏi giang và thành đạt.

Nữ tuổi Hợi gần như sẽ không gặp phải sóng gió nào lớn trong cuộc đời. Họ trời sinh đã có cuộc sống ổn định, không cần lo toan, có thể tìm được công việc mình thích ngay khi còn trẻ, sau đó là kết hôn với người mình yêu. Họ sẽ sống một đời hạnh phúc, vui vẻ, có thể không giàu sang phú quý nhưng chắc chắn sẽ rất bình yên.

Tuổi Hợi sẽ sống một đời hạnh phúc, vui vẻ, gia đình luôn đầm ấp, hòa thuận khiến người khác phải ghen tị - Ảnh minh họa

Con gái sinh vào năm Hợi còn rất giỏi tận hưởng cuộc sống. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt bình thường đều có thể trở nên đặc biệt trong mắt họ. Bản thân họ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực nên dễ lan tỏa cảm xúc này đến những người xung quanh. Nửa quãng đời về sau, họ sẽ có con cháu đề huề, sum vầy, hiếu thảo. Không khí trong gia đình luôn đầm ấp, hòa thuận khiến người khác cũng phải ghen tị.

Tuổi Dần

Nữ tuổi Dần cực giỏi trong việc đối nhân xử thế, ngoài đời nhìn họ mạnh bạo vậy thôi chứ ở nhà, họ dịu dàng và ra dáng con gái lắm. Nữ tuổi Dần trời sinh đã có số hưởng, gia đình thường có điều kiện nhất định, kể cả không giàu sang quyền quý thì từ nhỏ đến lớn, yêu cầu nào của họ đưa ra cũng đều được đáp ứng hết. Xuất phát điểm tương đối cao nên dù đi đâu làm gì họ đều thuận lợi hơn người khác.

Nữ tuổi Dậu có số vương phu, được chồng thương, mẹ chồng chiều chuộng có khả năng tự do tài chính - Ảnh minh họa

Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ sẽ càng hạnh phúc hơn. Họ có mối quan hệ rất tốt với mẹ chồng, ít khi bị ai đâm sau lưng. Chồng thương, mẹ chồng chiều chuộng, cuộc đời họ cứ thế mà vô ưu vô lo. Nữ tuổi Dậu có số vương phu, bản thân lại là người tự tin, ngay cả thử thách trong sự nghiệp, công việc cũng không thể làm khó họ. Chính vì vậy, họ dễ dàng hoàn thành mục tiêu tích lũy tài sản, có khả năng tự do tài chính ở độ tuổi rất trẻ.

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