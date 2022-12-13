Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn tài lộc, vận trình thăng cấp, công danh thuận buồm, chốt đơn liên tục, giàu có ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 14:19

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công khi bước qua tháng 12 âm lịch nhé!

Bước qua tháng 12 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn tài lộc, vận trình thăng cấp, công danh thuận buồm, chốt đơn liên tục, giàu có ngút ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân hậu, đối xử tốt với mọi người. Không những thế, con giáp này còn mang tính cách hòa đồng, được nhiều người yêu mến. Họ đi đến đâu cũng có bạn. Lúc khó khăn, họ được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ. Trong cuộc sống cũng như công việc, người tuổi này thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ nên ít khi xảy ra sai sót.

Bước qua tháng 12 âm lịch, người tuổi Hợi có tài lộc hanh thông, tiền bạc về đầy túi. Là người nghiêm túc, nỗ lực trong công việc nên con giáp này được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện học tập, phát huy khả năng.

Không những thế, con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ ngày càng tươi đẹp, sung túc, không phải lo nghĩ quá nhiều.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão lâu nay đã là người khéo léo, giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Không những thế, trong cuộc sống, họ còn là những người thông minh, nhanh nhẹn, có đôi mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này có khả năng thích nghi tốt với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc.

Bước qua tháng 12 âm lịch, tuổi tuổi Mão làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may, bán đắt, nhận nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Chỉ cần tìm hiểu kỹ, nắm bắt thời cơ, con giáp này có thể làm ăn phát tài, thu hái bộn tiền.

Trong khi đó, người tuổi Mão làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa, sản phẩm được mua, được giá. Nhờ công việc hanh thông, thuận lợi, có nhiều bước tiến, con giáp này có thể tậu nhà, tậu xe, mang đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn trước.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bên ngoài khá thâm trầm, ít nói. Đối với những người không thân quen, họ rất hiếm khi chia sẻ tâm tư, cảm xúc của bản thân mình. Tuy nhiên, thực sự họ lại là người cứng rắn kiên cường. Họ rất kiên trì, kiên định với những mục tiêu mình đã chọn.

Nhược điểm của người tuổi Dậu là họ quá thật thà, thẳng thắn, không để tâm đến suy nghĩ của người khác. Bước qua tháng 12 âm lịch, người tuổi Dậu có tài lộc như mưa, làm đâu gặt đấy, chẳng lo tiền bạc.

Con giáp này đã đề ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân và tổ chức mà mình phụ trách. Vì vậy, họ đã nỗ lực không ngừng để hướng tới mục tiêu và dần gặt hái thành quả. Dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương, công việc của người tuổi Dậu đều suôn sẻ, hứa hẹn sẽ bội thu tài lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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