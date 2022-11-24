Bước qua tháng 12, 3 con giáp là con cưng Thần Tài, trúng số độc đắc, hào vận tỏa sáng, tài lộc tăng cao, công danh ngời sáng, sung túc ấm no, niềm vui tới tấp

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 05:01

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, sung túc ấm no, niềm vui tới tấp vào tháng 12 nhé!

Bước qua tháng 12, 3 con giáp là con cưng Thần Tài, trúng số độc đắc, hào vận tỏa sáng, tài lộc tăng cao, công danh ngời sáng, sung túc ấm no, niềm vui tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có năng lực mạnh mẽ, đầu óc thông minh hơn người. Đồng thời, người tuổi này có lòng tự trọng rất cao. Họ ham học hỏi, không muốn tụt hậu so với những người khác.

Người tuổi Dần không ngừng đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân mình để làm động lực phấn đấu cho bản thân mình. Họ tiếp tục hoàn thiện bản thân để đứng vững trong sự nghiệp. Đầu tháng 12, con giáp tuổi Dần có cơ hội mới trong công việc, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ sớm có được hợp đồng lớn hoặc doanh thu tăng cao đột biến. Sức khỏe của người tuổi Dần trong thời điểm này cũng được cải thiện đáng kể. Con giáp này nếu làm trồng trọt chăn nuôi sẽ có mùa màng bội thu, nông sản bán được mùa, được giá.

Tuổi Tỵ

Người sinh năm Tỵ thông minh, khôn khéo, giỏi giao tiếp xã hội. Họ là bậc thầy trong giao tiếp, biết xử lý tốt các mối quan hệ trong xã hội. Vì vậy, họ có nhiều bạn bè và các mối quan hệ hữu hảo.

Nhờ mạng lưới quan hệ rộng mà con giáp này có nhiều cơ hội kinh doanh, công việc. Đầu tháng 12, người tuổi Tỵ nhận được sự chỉ dẫn từ quý nhân nên sự nghiệp của họ có nhiều tiến triển. Người tuổi này sẽ nhận được cơ hội đầu tư mới, hứa hẹn sinh lời lớn.

Mọi xui xẻo cũng dần qua đi, khó khăn mấy cũng giải quyết được, con giáp tuổi Tỵ ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. Trong tuần này, con giáp có vận đỏ trong kinh doanh, môi giới nên hãy tận dụng thế mạnh trong các mối quan hệ của mình.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý ngay thẳng, thật thà. Trong công việc, họ nỗ lực, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi, tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Người tuổi này giỏi kiếm tiền nhưng cũng biết cách tiết kiệm tiền nên sẽ sớm trở nên giàu có.

Đầu tháng 12, con giáp tuổi Tý có tài lộc tăng tiến, nhiều cơ may phát tài, phát lộc. Biết nắm bắt cơ hội này, họ kiếm tiền về như nước. Mặc dù thời gian gần đây, vận trình sự nghiệp của con giáp này kém may mắn nhưng họ hãy giữ vững tinh thần.

Nếu làm công ăn lương, người tuổi Tý được đồng nghiệp trợ giúp, công việc tiến hành trơn tru hơn. Công việc đạt hiệu quả cao giúp họ được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị, nhận khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 11, 3 con giáp hưởng đậm kho vàng, sao may mắn chiếu mệnh, phúc khí vây quanh, giàu sang phú quý, sung túc ấm no, gia đình hạnh phúc

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 11, 3 con giáp hưởng đậm kho vàng, sao may mắn chiếu mệnh, phúc khí vây quanh, giàu sang phú quý, sung túc ấm no, gia đình hạnh phúc

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, sung túc ấm no, gia đình hạnh phúc vào cuối tháng 11 nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 22 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông