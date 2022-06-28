Bước qua ngày hôm nay 28/6: Vận may gõ cửa, hỷ sự rơi trước ngõ, tài lộc tới tấp, phúc khí vây quanh, những con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 29/6/2022 ngày mai, công việc của tuổi Tý cũng vô cùng suôn sẻ nhờ các kế hoạch kết giao, hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng đều thuận lợi. Về cơ bản, những mối quan hệ cũng rất tốt đẹp, con giáp này không hề có chút gì cảm thấy phiền lòng cả.

Bên cạnh đó cục diện tam hợp còn báo tin vui về chuyện tình cảm của tuổi Tý. Người độc thân có thể được người quen giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp. Dù mới chỉ gặp gỡ đôi lần nhưng con giáp này cảm nhận được sự hòa hợp gắn kết giữa hai người.

Niềm vui của tuổi Tý còn được kéo dài thêm khi đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho con giáp này. Tài lộc, sản nghiệp, tiền lương… tất cả nằm trong tầm kiểm soát khiến bản mệnh cảm thấy rất vui và tự hào về bản thân.

Niềm vui của tuổi Tý còn được kéo dài thêm khi đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 29/6/2022 ngày mai, công việc của tuổi Mão khởi sắc thấy rõ. Con giáp này trở nên chủ động hơn, không cần bất cứ ai thúc giục cũng tự mình bắt tay vào giải quyết công việc và cả những vấn đề tồn đọng. Thậm chí còn chỉ dẫn cho đồng nghiệp những cách làm rút ngắn được thời gian.

Tuổi Mão có thể không phải là một nhà lãnh đạo hoàn hảo, nhưng biết cách để mọi người lắng nghe mình cũng như có thể chứng minh được ý kiến của bản thân là đúng. Chính vì thế, con giáp này sẽ trở thành chỉ huy đáng tin cậy trong công việc.

Tam Hợp mang đến những niềm vui trong đời sống tình cảm của con giáp tuổi Mão, với người độc thân sẽ có cơ hội hẹn hò với người khác giới như ý. Những cặp đôi lúc này có nhiều thời gian hơn ở bên nhau để cải thiện tình yêu đang có.

Tam Hợp mang đến những niềm vui trong đời sống tình cảm của con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 29/6/2022 ngày mai, công việc của tuổi Ngọ được giảm bớt những áp lực nhờ biết cách lợi dụng các lợi thế sẵn có để giúp cho công việc được trôi chảy hơn, không bị rắc rối ngáng trở quá nhiều.

Nếu tiếp tục giữ được phong độ này, bản mệnh có thể sẽ được cấp trên nâng đỡ và cất nhắc cho vị trí cao hơn trong thời gian tới. Đó đều là những thành quả xứng đáng mà con giáp này đã đạt được bằng chính sự chăm chỉ và cố gắng của bản thân chứ không phải vận may từ trên trời rơi xuống.

Kim - Thổ tương sinh cho bản mệnh nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, cho dù lúc này cuộc sống của bạn đang chậm lại nhưng quả là quý giá để bạn có thể đánh giá lại năng lực của mình, từ đó tìm ra hướng đi tốt hơn cho tương lai.

Kim - Thổ tương sinh cho bản mệnh nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo