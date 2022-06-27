Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 27/6: Cuối ngày đầu tuần nhiều phấn khởi, 3 con giáp này tài lộc vượng phát, vận trình khởi sắc, sự nghiệp rực sáng, thu nhập tăng cao, nửa cuối năm nhiều hỷ sự

Tử vi hôm nay của người tuổi Tý tài lộc tốt đẹp nhờ tài tinh chiếu mệnh. Bạn không chỉ kiếm tiền tốt mà chi tiêu cũng hợp lý, đầu tư đúng lúc đúng chỗ nên tiền vào ào ào. Có một lưu ý là dù kiếm tiền nhanh nhưng bạn nên xem xét kĩ càng tất cả các khoản để tránh rủi ro, cần có sự thống kê, kê khai rõ ràng, nắm vững mọi dòng tiền. Người tuổi Tý đang trên đà thuận lợi, nên chăm chỉ, chủ động và mạnh dạn hơn. Sự nghiệp khởi sắc, công việc nhờ Quan tinh hỗ trợ, có người nâng đỡ và chỉ đường. Định hướng của bản mệnh tương đối đúng đắn, chỉ cần điều chỉnh cho phù hợp với bản thân và hoàn cảnh thì sẽ còn thăng tiến xa.

Đường tình duyên của những chú Chuột cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân dễ dàng tìm thấy một nửa cho mình. Những rào cản trước đó được chính tay con giáp này tháo gỡ, bạn không còn lo sợ vẩn vơ mà mạnh dạn và chủ động nắm bắt cơ hội vì những điều hạnh phúc đang ở phía trước.

Tử vi phương Đông của người tuổi Sửu ghi nhận có tam hợp cục nên đường công danh sự nghiệp vô cùng sáng. Bạn là người có chí tiến thủ, làm việc hết sức hết lòng với tham vọng lớn, hôm nay sẽ có nhiều cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực, đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng.

Có chính Ấn hỗ trợ, người chức cao trọng dụng và giúp đỡ nên bạn sẽ không có khó khăn gì. Hầu hết ý kiến đều được thông qua và tán thành, đi vào triển khai cụ thể. Nhưng bạn vẫn cần hòa đồng hơn với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ hài hòa để hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc thật tốt.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu khá ổn định trong thời gian này. Những cặp đôi tuy đôi lúc vẫn có mâu thuẫn và khắc khẩu, thế nhưng đó đều là những vấn đề nhỏ, như một thứ gia vị để mối quan hệ của hai bạn có nhiều cung bậc cảm xúc. Mọi việc có thể giải quyết một cách nhanh chóng nếu hai bên chịu nhường nhịn nhau.

Có chính Ấn hỗ trợ, người chức cao trọng dụng và giúp đỡ nên bạn sẽ không có khó khăn gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của người tuổi Tị báo tam hợp cục hanh thông vận trình, mọi việc tiến triển nhanh, mạnh và tích cực. Nếu muốn chuyển đổi công việc, thay đổi môi trường hoặc đổi nơi ở thì nên tiến hành trong hôm nay, sẽ gặp nhiều may mắn, thịnh vượng.

Người tuổi Tị làm việc tốt, bạn có sự phấn chấn và thích nghi nhanh nên dễ được giao nhiệm vụ mới. Lưu ý khi làm việc thì nên cẩn trọng và thăm dò ý kiến lãnh đạo, người có nhiều kinh nghiệm để hoàn thành tốt, không bị bắt lỗi. Mỗi bước đi đều sẽ giúp bạn xây dựng con đường vững chắc cho mình.

Đường tình duyên không có nhiều biến động, con giáp này vẫn giữ được mối quan hệ của mình ở mức ổn định. Dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn nhưng bạn thích cảm giác an toàn và bình yêu khi ở bên người ấy. Đó cũng là lúc bạn thoải mái được làm chính mình, không cần phải gồng mình lên thay đổi điều gì.

Đường tình duyên không có nhiều biến động, con giáp này vẫn giữ được mối quan hệ của mình ở mức ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo