Cuối ngày mai 28/6: Những con giáp này 'nằm không' vàng cũng rơi xuống đầu, may mắn tìm tới, phú quý tá lả, tài lộc thăng hoa, bản mệnh sống trong nhung lụa sung sướng

Thứ 2, ngày 28/6/2022 cho biết trong khi những người khác vẫn còn khá mải chơi thì tuổi Sửu làm việc rất chăm chỉ, có tiến bộ và có trách nhiệm với phần việc của mình.

Bạn nên học cách phân loại công việc theo mức độ ưu tiên và thời gian có thể hoàn thành chúng, ngoài ra nên tập trung cao độ vào buổi sáng đển giải quyết hết nhiệm vụ quan trọng vì lúc đó là khi bạn tỉnh táo và sáng suốt nhất.

Cấp trên đánh giá cao thái độ này của bản mệnh và có ý cất nhắc lên vị trí cao hơn. Đừng bao giờ ngại khó ngại khổ vì bạn sẽ không biết được sự kiên trì của mình đến mức nào nếu không thử.

Để mang lại cảm giác hứng khởi hơn cho ngày mới tới công ty bạn nên đi sớm hơn là đi muộn. Thử đặt chuông báo thức ngày sớm hơn bình thường 15 phút và dậy thật sớm, dành thời gian cho mình trước khi đến công sở.

Cấp trên đánh giá cao thái độ này của bản mệnh và có ý cất nhắc lên vị trí cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi Thứ 2 của 12 con giáp cho thấy, các cơ hội cải thiện tài chính sẽ tìm đến với người tuổi Dần khi có Chính Tài che chở. Tuy nhiên, những điều bất ngờ xảy đến trong ngày này sẽ thay đổi cách nhìn và suy nghĩ của bạn với một số vấn đề.

Riêng về chuyện tiền bạc, đừng để ý đến cái lợi trước mắt khi kết quả lâu dài mới chính là điều bạn nên xem xét khi quyết định đầu tư. Hãy tìm kiếm lời khuyên và gợi ý từ những người có kinh nghiệm và kiến thức mà bản thân bạn không có.

Ngày có Tam Hội nâng đỡ nên bạn may mắn được hỗ trợ về mặt tinh thần. Không phải ai cũng có thể hiểu và thông cảm với bạn nhưng bạn luôn có được sự ủng hộ và thấu hiểu từ những thành viên trong gia đình và đó chính là điều tuyệt vời nhất.

Ngày có Tam Hội nâng đỡ nên bạn may mắn được hỗ trợ về mặt tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ tam hợp cục dẫn đường mà người tuổi Mão có một ngày vô cùng thuận lợi. Tài lộc vượng phát, chỉ cần chăm chỉ làm ăn sẽ kiếm được không ít, đủ để bản mệnh chi tiêu mà không cần lo nghĩ.

Đường tài lộc được Thiên tài soi sáng mà có thêm những khoản thu nho nhỏ, dù không dư dả cho lắm nhưng cũng đủ để giải tỏa lúc khó khăn.

Muốn cơ thể khỏe mạnh thì phải chăm sóc cả thể chất là tinh thần, sự căng thẳng không chỉ làm giảm sự tập trung mà còn ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Tuổi Mão hãy bắt đầu một thói quen giúp giảm stress như thiền, yoga, đi dạo bộ hoặc trồng cây, nuôi thú cưng.

Nhờ tam hợp cục dẫn đường mà người tuổi Mão có một ngày vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo