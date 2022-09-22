Bước qua ngày hôm nay 22/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này lọt mắt xanh THẦN TÀI, vàng bạc trải trước mắt, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, một bước lên hương, thay thời đổi vận, ngập tràn hạnh phúc viên mãn

Tử vi 12 con giáp cho biết Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày mai và quý nhân sẽ để lại cho bạn những bài học hữu ích.

Tình duyên: Vận đào hoa rất thịnh vượng, bạn có thể quen thêm nhiều người khác phái, có thể sẽ thoát được cảnh độc thân sớm. Người đã có đôi có cặp nên né tránh vận đào hoa này.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ ngày mai được quý nhân nâng đỡ, đường sự nghiệp có nhiều may mắn hơn hẳn trước đó. Bản mệnh có năng lực nhưng trước giờ chưa có cơ hội thể hiện, song hôm nay đã hoàn toàn phát huy sức mình, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên.

Chuyện tiền nong lúc này tuy không có cơ hội gia tăng như trước nhưng mọi thứ đủ đảm bảo cho bạn cuộc sống ổn định. Ngoài ra, bản mệnh cũng đừng vì thế mà hoang phí nhé, chỉ nên mua những gì thực sự cần thiết mà thôi, đừng chi tiền chỉ vì thích.

Ngũ hành tương sinh báo tin mừng cho đường tình cảm của con giáp này. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tia sáng tình yêu của đời mình, dù bản mệnh có nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi nhưng chỉ cần bạn nghiêm túc và chân thành thì chắc chắn có quyền được hưởng hạnh phúc thuộc về mình.

Chuyện tiền nong lúc này tuy không có cơ hội gia tăng như trước nhưng mọi thứ đủ đảm bảo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày mai Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Nhờ cách nói chuyện ngọt ngào, khéo léo nên ngày mai bản mệnh thu hút được không ít đối tượng khác giới. Nhưng đừng gặp ai cũng tán tỉnh mà làm người khác tổn thương, tình cảm rất cần sự nghiêm túc nếu không thì chính bạn cũng gặp họa đấy.

Ngày mai Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo