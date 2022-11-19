Bước qua ngày hôm nay (19/11), TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, vạn sự hóa điềm lành, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền, tương lai xán lạn, đời sau an khang thịnh vượng, sung túc hơn người

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 11:35

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vạn sự hóa điềm lành, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền, tương lai xán lạn, hanh thông.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ giúp tuổi Thìn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trên con đường công danh bổng lộc. Chỉ cần con giáp này nỗ lực hết sức mình thì khả năng cao sẽ nhận được thành tích xứng đáng với những gì bản thân đã bỏ ra.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Cơ hội kiếm tiền từ công việc chính lẫn công việc phụ đều có, bản mệnh chớ nên lơ là mà bỏ lỡ thời cơ tốt này.

Về phương diện tình cảm, ngũ hành Thổ Kim tương sinh cho thấy bản mệnh may mắn khi luôn có một người đồng hành có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho mình. Sự nhất trí đồng lòng của cả hai sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng và thông suốt hơn.

Bước qua ngày hôm nay (19/11), TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, vạn sự hóa điềm lành, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền, tương lai xán lạn, đời sau an khang thịnh vượng, sung túc hơn người - Ảnh 1
Vận trình tài lộc tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Nhờ có quý nhân giúp đỡ mà mọi bước triển khai kế hoạch đều đi đúng hướng mà con giáp này mong muốn. Tuy nhiên, bản mệnh nên chú trọng hơn tới các vấn đề còn tồn đọng chứ không nên tập trung liền vào các dự án mới.

Vận trình tài lộc dồi dào. Nguồn thu nhập rủng rỉnh giúp con giáp này có thể cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại.

Trên phương diện tình cảm, trong ngày Thổ Kim tương sinh, người độc thân có thể sớm nên duyên đôi lứa với một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu. Những cuộc gặp gỡ là cầu nối giúp con giáp này và đối phương tiến gần với nhau hơn.

Bước qua ngày hôm nay (19/11), TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, vạn sự hóa điềm lành, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền, tương lai xán lạn, đời sau an khang thịnh vượng, sung túc hơn người - Ảnh 2
Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Được cấp trên cất nhắc lên những vị trí cao hơn, tuổi Thân nên tận dụng cơ hội này để thực hiện ước muốn bấy lâu của mình. Tuy nhiên, việc này dễ khiến đồng nghiệp ghen ghét và nảy sinh ý nghĩ hãm hại con giáp này.

Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Trực giác nhạy bén và khả năng nắm bắt xu thế kịp thời đem lại cho con giáp này nguồn lợi nhuận vượt ngoài mong đợi.

May mắn hơn là vận trình tình duyên của tuổi Thân khá tươi sáng trong ngày Thổ sinh Kim. Người có đôi sớm hóa giải được những hiểu lầm trước đó, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, tình cảm thêm gắn kết.

Bước qua ngày hôm nay (19/11), TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, vạn sự hóa điềm lành, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền, tương lai xán lạn, đời sau an khang thịnh vượng, sung túc hơn người - Ảnh 3
Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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