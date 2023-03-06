Bước qua ngày 7/3, thời vàng son đã điểm, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái gọi tên, túi tiền rỉnh rỉnh, chi tiêu thả ga, trở thành tỷ phú

Bước qua ngày 7/3, cuộc sống của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, có dấu hiệu phát đạt trong kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn.

Tuổi Mùi thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt vị trí nhất định.

May mắn đang mỉm cười với người tuổi Hợi khi bước qua ngày 7/3, có Thần Tài tới gõ cửa và ban phát tài lộc.

Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài ngày một nhiều. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố. Người làm công ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ của Hợi vẫn đang rất đều đặn, lấp đầy túi tiền của con giáp này. Dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền đúng với khả năng.

Chính vì thế, bạn hoàn toàn có thể tin vào các kế hoạch công việc sắp tới. Bạn có thể tranh thủ đẩy nhanh tiến độ công việc và yên tâm là sẽ nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ đồng nghiệp đấy.

May mắn đang mỉm cười với người tuổi Hợi khi bước qua ngày 7/3, có Thần Tài tới gõ cửa và ban phát tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tuy nhìn có vẻ kém cỏi nhưng thực ra họ lại rất tài giỏi, luôn để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác. Chính vì điều này mà con giáp tuổi Tỵ gây dựng được mối quan hệ rộng rãi với nhiều người, nhờ đó, họ làm gì cũng có người giúp đỡ, công việc thuận lợi.

Bước qua ngày 7/3, con giáp tuổi Tỵ không bị vướng bận, khó khăn. Việc kiếm tiền ngày càng "mát tay", không lo thiếu tiền tiêu xài.

Người tuổi Tỵ cũng có thể nắm bắt thời cơ để phát triển công việc kinh doanh, mọi sự thuận buồm xuôi gió, không phải lo lắng gì. Có thể nói, thời gian tới, "ngân khố" của con giáp tuổi Tỵ luôn tràn đầy.

Bước qua ngày 7/3, con giáp tuổi Tỵ kiếm tiền ngày càng "mát tay", không lo thiếu tiền tiêu xài. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo