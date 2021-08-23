Bước qua khổ ải, 3 con giáp may mắn liên miên, tiền bạc hanh thông, công danh vượng phát trong những ngày cuối tháng 8

Tâm linh - Tử vi 23/08/2021 12:11

Vào những ngày cuối tháng 8 này, 3 con giáp may mắn hóa nguy thành an, hanh thông sự nghiệp. Chưa kể, tiền tài của cải trong nhà lúc nào cũng đầy ấp, cuộc sống giàu sang phú quý đang đợi các con giáp này tận hưởng.

Tuổi Tý

Vào những ngày cuối tháng 8 tới đây, người tuổi Tý sẽ là linh vật đầu tiên được hưởng ngàn vạn tài lộc, phúc khí trong bộ 12 con giáp. Thành công liên tục mời chào bản mệnh, tiền tài cũng nô nức kéo về liên miên. Công việc hanh thông thuận lợi, con giáp giành được sự tin tưởng của cấp trên, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Chẳng mấy chốc Tý trở nên giàu có, đủ đầy và xây chắc cho mình một địa vị cao trong xã hội.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những ngày cuối tháng 8 là thời điểm mà người tuổi Mão được tắm trong cơn mưa tài lộc, may mắn. Vạn sự sẽ ngày càng xuôi thuận, nhất là vấn đề công việc của con giáp này. Mão liên tục đạt được các chỉ tiêu mà cấp trên đề ra một cách dễ dàng, áp lực tiền bạc cũng dần giảm xuống giúp chủ mệnh có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến gia đình, người thân của mình. Hơn thế nữa, Mão nên thử vận trong các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán để mau chóng " hốt vàng hốt bạc" về nhà, làm rạng danh dòng họ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong chuỗi ngày cuối tháng 8, không con giáp nào có thể có cuộc sống sung túc bằng tuổi Ngọ được. Con giáp may mắn này như ôm trọn hết phúc lộc trời ban vào người mà băng băng tiến về đích đến thành công. Không cần phải cố gắn nhiều, tiền tài cũng tự tìm đến Ngọ theo nhiều cách khác nhau, các khoản đầu tư tăng vọt. Khi đã nắm trọn cả tiền tài và sự nghiệp trong tầm tay thì Ngọ nên hành thiện , tích đức để phúc khí luôn quẩn quanh bên mình. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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