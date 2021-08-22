Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 23/8/2021, 3 con giáp may mắn tài vận vượng phát, sự nghiệp leo thang, có được cuộc sống giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 22/08/2021 06:00

Tử vi dự đoán rằng, vào đúng thứ Hai ngày 23/8/2021, 3 con giáp may nhận được nhiều phước lộc từ ơn trên ban tặng, cả công việc lẫn cuộc sống đều thuận lợi. Nếu biết tu chí làm ăn, tập trung cố gắng thì bản mệnh sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Mão

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mão làm ăn phát đạt, tài lộc căng tràn. Con giáp này có được nhiều cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Những công việc được tiến hành vào ngày đầu tuần của Mão sẽ vô cùng thuận lợi, Mão làm đâu thắng đó, thu được những thành tựu nhất định.

Ngoài ra, cuối ngày là thời điểm tài khí vượng nhất, con giáp may mắn được tiền bạc trao tới tận tay. Đây có thể là do biếu tặng hay cố nhân hoàn trả. Thời vận đang lên, con giáp càng về sau sẽ càng thu được nhiều tài lộc. Thế nhưng, con giáp cũng đừng vì thế mà bỏ quên sức khỏe của mình mà hãy duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi cân bằng nhé.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 23/8/2021, 3 con giáp may mắn tài vận vượng phát, sự nghiệp leo thang, có được cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vào thứ Hai được ban phát vô số điều lành, hưởng trọn vận may từ ơn trên. Dạo trước, Mùi đã chịu không ít vất vả bởi một số dự định bị trì hoãn bởi những yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, con giáp sẽ lấy lại được phong độ của mình. Mùi tìm được hướng giải quyết mới trong công việc và được đồng nghiệp lẫn cấp trên thừa nhận, mở ra con đường thăng quan tiến chức.

Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tiền bạc hanh thông, con giáp có thu nhập dồi dào và có dấu hiệu tăng đột biến trong tương lai. Mùi hãy nắm chắc từng thời cơ khi nó đến để trở nên giàu sang nhé.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 23/8/2021, 3 con giáp may mắn tài vận vượng phát, sự nghiệp leo thang, có được cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Các mối quan hệ xã hội của Hợi vào thứ Hai trở nên vô cùng tốt đẹp. Con giáp có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, sẵn sàng tương trợ Hợi trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, những phi vụ làm ăn trước đây của Hợi có cuộc 'trở mình' bất ngờ, mang lại cho bản mệnh nguồn thu không nhỏ. Con giáp có thể suy nghĩ đến việc tài đầu tư hay lấn sân sang một lĩnh vực khác để thu hái kinh nghiệm cho bản thân. Vận trình đang lên, bản mệnh hóa nguy thành an, làm gì cũng thuận lợi.

Tuy nhiên, Hợi cũng nên chú ý đừng quá ỷ lại vào vận may mà không cần cố gắng bởi sẽ những gì tự sức mình tạo ra mới bền lâu.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 23/8/2021, 3 con giáp may mắn tài vận vượng phát, sự nghiệp leo thang, có được cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 48 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 53 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ