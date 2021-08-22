Tử vi thứ Hai ngày 23/8/2021 của 12 con giáp: Thìn - Mùi được Thần Tài ghé thăm ban phát tài lộc, Tý vướng phải thị phi, Dậu kẻ gian bám gót

Bước vào thứ Hai. vận trình của người tuổi Tý liên tục trục trặc, khó khăn chồng chất. Tý không chỉ đối phải mặt với áp lực công việc dày đặc, mà còn vướng phải thị phi, bị đồng nghiệp thậm chí là chính cấp trên chèn ép, gây ra nhiều sự ức chế trong lòng.Thế mới nói, việc cần nhất với con giáp hiện tại là nên suy nghĩ và đưa ra những quyết định dứt khoát cho bản thân mình trong tương lai. Hãy thật cẩn trọng vì dù đưa ra lựa chọn gì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Tý sau này.

Xem tử vi thứ Hai ngày 23/8/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi dự đoán, vào thứ Hai, người tuổi Dần vận trình ảm đạm, gặp nhiều điều xui. Con giáp đang bước vào giai đoạn đen tối của cuộc đời khi liên tiếp thất bại trong công việc. Những dự định đã chuẩn bị từ rất lâu bỗng chốc bị đình trệ, Dần lâm vào túng thiếu, tiền bạc eo hẹp. Chưa hết, con giáp khả năng cao sẽ bị tiểu nhân dòm ngó, bày trò hãm hại. Lời khuyên cho Dần trước hoàn cảnh này là đừng bao giờ nản chí mà hãy tiếp tục cố gắng bằng chính sức của mình. Sự nhờ vả, ỷ lại có thể sẽ giết chết bạn. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng mà thôi.

Người mệnh Sửu vào thứ Hai bất chợt nắm chắc vận mệnh, khai phá thiên cơ, mở ra một tương lai tươi đẹp. Liên tục có được những khởi đầu suôn sẻ trong công việc, con giáp như có thêm động lực chăm chỉ hơn để mang về nhiều thành công vang dội. Trong quá trình tiến hành sẽ có một vài sự cố không như ý xảy ra nhưng Sửu đừng quá lo lắng, với hào quang hiện tại, bạn sẽ thuận lợi bước qua. Nếu giữ được khí thế như hiện tại, Sửu sẽ nhanh chóng có được một cuộc sống giàu sang, viên mãn.

Tử vi thứ Hai ngày 23/8/2021 của tuổi Mão

Vào thứ Hai, người tuổi Mão làm ăn phát đạt, sự nghiệp leo thang. Những công việc được tiến hành vào ngày đầu tuần của Mão sẽ vô cùng thuận lợi, con giáp làm đâu thắng đó, thu được những thành tựu nhất định. Ngoài ra, con đường tiền tài của con giáp cũng sáng sủa bội phần. Bản mệnh có thể sẽ nhận được lộc do người khác biếu tặng hoặc cố nhân hoàn trả. Nhìn chung, thời vận đang lên, con giáp càng về sau càng gặp nhiều may mắn.

Tử vi thứ Hai ngày 23/8/2021 của tuổi Thìn

Tử vi cho thấy, vào thứ Hai, người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài ghé thăm, lộc lá đầy nhà. Nhờ được ơn trên ban phước, bản mệnh sớm ngày thành công, mau chóng phát đạt. Thìn sẽ liên tục có nhiều chiến tích vẻ vang trong công việc, có được sự công nhận từ mọi người từ đó mở ra con đường thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, con giáp cũng không nên vì tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Việc thư giãn, giải tỏa áp lực là điều cần nhất với Thìn lúc này.

Tử vi thứ Hai ngày 23/8/2021 của tuổi Tỵ

Bước sang ngày đầu tuần, phúc khí của người tuổi Tỵ sẽ dồi dào như thác đổ, vận trình có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Vượt qua khó khăn, công việc của Tỵ bắt đầu đi vào quỷ đạo, con giáp không cần làm gì thì tiền cũng chảy vào túi. Bên cạnh đó, nếu đang có ý định tiến hành một dự án hay một ý tưởng mới, Tỵ có thể bắt tay vào thực hiện ngay vào thứ Hai để có được sự khởi đầu thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 23/8/2021 của tuổi Ngọ

Vì nhận được nhiều hồng phúc từ ơn trên trong thời gian qua mà người tuổi Ngọ đang dần trở nên chủ quan, "ngủ quên trong chiến thắng". Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của con giáp khi sự nghiệp dần đi vào thế bí, khó lòng lấy thăng tiến trở lại trong tương lai. Trước mắt, tình hình tài chính của con giáp đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, con giáp có nguy cơ làm vào nợ nần, thiếu hụt. Con giáp cần tập trung hơn vào công việc, có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để vượt qua nạn kiếp.

Tử vi thứ Hai ngày 23/8/2021 của tuổi Mùi

Dạo trước, Mùi đã chịu không ít vất vả bởi một số dự định bị trì hoãn bởi những yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, con giáp sẽ được Thần Tài ban phát vô số điều lành, hưởng trọn vận may từ ơn trên. Con giáp cố gắng không ngừng nên nhận được sự công nhận của đồng nghiệp lẫn cấp trên,mở ra con đường thăng quan tiến chức. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tiền bạc hanh thông, con giáp có thu nhập dồi dào và có dấu hiệu tăng đột biến trong tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 23/8/2021 của tuổi Thân

Vận trình ngày thứ Hai của người tuổi Thân không mấy thuận lợi, con giáp có khả năng sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền trong cuộc sống. Đối với những cặp đôi đang yêu nhau, chuyện tình cảm của cả hai đang tiến vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, cãi vã xảy ra thường xuyên. Còn đối với người độc thân thì không có gì biến đổi, con giáp còn cách hạnh phúc lứa đôi rất xa. Tuy nhiên, hãy nhẫn nại và chờ đợi điều kỳ tích trong tương lai. Khi vận trình bừng sáng trở lại sẽ ẩn chứa nhiều bất ngờ không tưởng.

Tử vi thứ Hai ngày 23/8/2021 của tuổi Dậu

Vào thứ Hai, người tuổi Dậu được dự đoán là sẽ xảy ra rất nhiều xung đột không đáng có với người xung quanh, đặc biệt là với các đồng nghiệp nơi công sở. Với tính cách thẳng thắn, con giáp này chẳng kiêng nể bất kỳ ai và làm phật lòng khá nhiều người. Vào thời gian này, Dậu khả năng cao sẽ bị kẻ gian bày mưu hãm hại, chặn đứng tiền tài. Con giáp nên hết sức thận trọng nếu không muốn phải bắt đầu lại với hai bàn tay trắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 23/8/2021 của tuổi Tuất

Bước sang thứ Hai, người tuổi Tuất vận trình vượng phát, tài lộc hanh thông. Nhận được nguồn năng lượng tích cực từ Cát tinh mang đến, con giáp rũ bỏ hết được hết mọi phiền muộn trước kia mà toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Tuất hãy chú ý đi vào tiểu tiết vì rất có thể, bạn sẽ tìm ra được những điều mới mẻ giúp ít cho sự nghiệp riêng của bản thân sau này. Ngoài ra, vận tài lộc của Tuất trong giai đoạn này trở nên tốt đẹp, con giáp kiếm được bộn tiền, sống dư dả thoải mái.

Tử vi thứ Hai ngày 23/8/2021 của tuổi Hợi

Vào thứ Hai này, người tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, sẵn sàng tương trợ bạn trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Đây là tín hiệu rất tốt trên con đường xây dựng sự nghiệp trong tương lai.

Ngoài ra, sau thời gian đình trệ, những phi vụ làm ăn trước đây của Hợi bất ngờ mang lại cho bản mệnh nguồn lợi nhuận khổng lồ. Con giáp sẽ có được cuộc sống dư dả, không cần lo nghĩ trong những ngày sắp tới.Vận trình đang lên, bản mệnh hóa nguy thành an, làm gì cũng thuận lợi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.