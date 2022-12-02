Bước qua 0h Chủ Nhật ngày 4/12: 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn liền, tài lộc tăng vọt, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 00:00

Đối với những con giáp dưới đây, vào khung giờ này may mắn chiếu sáng, giúp họ tìm được con đường xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

 

Tuổi Dần

Dần thông minh, nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe và hai ngày cuối tuần bạn được cấp trên khen ngợi hết lời. Mang việc về nhà nhưng bạn không bao giờ khiến hiệu quả giảm đi mà còn năng suất hơn, hoàn thành nhanh chóng.

Bước qua 0h Chủ Nhật ngày 4/12: 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn liền, tài lộc tăng vọt, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, nếu bạn thực sự yêu mến công việc này thì phải cống hiến hơn nữa, sẽ có được nhiều điều mới mẻ cho bạn và có thể sẽ được thăng quan tiến chức. Cố gắng khẳng định bản thân bằng những dự án mới chứ đừng cứ đi mãi lối mòn nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi vào khung giờ này dự đoán vận mệnh của người tuổi Sửu rất tốt. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Sửu. Vốn trời sinh họ thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ không phải là người luôn dành sự tập trung cho công việc nhưng một khi đã quyết tâm, tuổi Sửu sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Khoảng thời gian tới vượng cát tinh, người tuổi Mão sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Bước qua 0h Chủ Nhật ngày 4/12: 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn liền, tài lộc tăng vọt, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường công danh sự nghiệp mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với những chú Trâu. Theo tử vi, con giáp này có thể được mở ra những cơ hội quen biết tốt trong công việc, giúp ích cho sau này. Nhìn chung, tuổi Sửu không nên bỏ phí khoảng thời gian tuyệt vời này.

Tuổi Hợi

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ. Vào thời điểm này, người tuổi Hợi đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Hợi có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị.

Bước qua 0h Chủ Nhật ngày 4/12: 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn liền, tài lộc tăng vọt, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời gian qua tuổi Hợi khổ đủ rồi, từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời hoàng kim của con giáp đã đến, Hợi hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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