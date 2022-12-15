Bồ Tát hóa thân, 3 con giáp nhận được niềm vui về sự nghiệp, công việc bước vào thời kì đỉnh cao, đếm tiền mỏi tay, thoát cảnh túng thiếu, hốt vàng hốt bạc trong tuần mới (19/12 – 25/12)

Con giáp này có phúc khí và luôn có thần tài phù trợ nên làm việc gì cũng dễ dàng kiếm được bộn tiền, tài vận không quá dồi dào nhưng luôn ổn định theo năm tháng.

Ngọ cần tận dụng triệt để khả năng của bản thân để góp sức cho thành công trong tương lai. Ngọ càng làm lại càng kiên trì bền bỉ, không bỏ cuộc, vì vậy mà dễ dàng gặt hái thành tựu. Từ đây mà tài sản, tiền bạc cũng tăng lên đáng kể, nguồn thu cũng không ngừng gia tăng.

Tử vi dự báo trong tuần mới (19/12 – 25/12) sắp tới, Ngọ sẽ có vận trình vượng phát, cả hai phương diện là sự nghiệp và tình cảm đều hanh thông, thuận lợi. Ngọ có lối đi của riêng mình cộng thêm sự cố gắng, quyết tâm cao độ nên thu về những thành công vang dội.

Tuổi Mùi

Trong tuần mới (19/12 – 25/12) cho thấy Thiên Ấn nâng đỡ cho sự nghiệp của Mùi. Tuy không phải vất vả như những con giáp khác nhưng Mùi vẫn quản lý được công việc dù đang ở đâu đi nữa. Một số người làm lãnh đạo được nhân viên hỗ trợ hết mình, có tiếng nói uy tín ở cơ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Thiên Tài trợ vận nên đường tài lộc có khởi sắc hơn. Bản mệnh không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi mà rất chăm cày cuốc bất kể ngày nghỉ. Mùi hay có thêm khoản thu bên ngoài, được người khác tạo cho cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần Mùi chăm chỉ là kiếm được.

Về tình duyên, nhờ hai hành Thổ tương hòa nên mọi chuyện bình ổn. Hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị lỡ bước. Người có đôi có cặp thì nên san sẻ việc nhà với nhau nhiều hơn, đừng để nửa kia làm một mình.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (19/12 – 25/12), người tuổi Thìn may mắn khi được Thiên Tài chiếu mệnh nên đường công danh, tài lộc mở đường cho tiền bạc ùn ùn kéo đến. Bạn sẽ không thể tin được bản mệnh chiến thắng trong công cuộc đàm phán hôm nay, bởi được Chính Ấn trợ mệnh mà bản mệnh khéo léo ứng biến, vừa mềm mỏng nhưng cũng không kém phần đanh thép khi làm việc mà giành được phần chiến thắng dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Với những chú Rồng làm ăn kinh doanh càng thu lợi gấp nhiều lần so với ngày thường, điều này khiến bạn tự tin vào những kế hoạch mở rộng mô hình. Đây chỉ là bước đầu trong công cuộc cải tổ sự nghiệp, nhân cơ hội này bạn nên học thêm một khóa học kĩ năng, sẽ giúp bạn trên con đường xây dựng tương lai đấy!

Tuần mới này công việc của bản mệnh cũng sẽ diễn ra suôn sẻ, không gặp bất cứ biến cố nào, Thìn được cấp trên tin tưởng giao phó cho một vài trọng trách thử sức. Hãy tin tưởng vào năng lực bản thân mà giành lấy cơ hội này.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.