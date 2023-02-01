Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 22h tối Thứ 5 ngày 2/2/2023: Cát tinh chiếu rọi, chạm gì cũng ra tiền, vận khí dồi dào, may mắn, hanh thông trong mọi mặt của cuộc sống

Tâm linh - Tử vi 01/02/2023 15:10

Vận thế của 3 con giáp sau tốt hơn rất nhiều so với tháng do được cát tinh “Cửu Tử Hữu Bật” soi chiếu nên có quý nhân tương trợ trong công việc, dễ dàng vượt qua khó khăn, thử thách.

 

Tuổi Dậu

Những thử thách trên con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu trong những năm vừa qua khá vất vả. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân sẽ giúp cho họ nhanh chóng vượt qua những chông gai phía trước để giành lấy thành quả, giá trị trên con đường công danh, sự nghiệp.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 22h tối Thứ 5 ngày 2/2/2023: Cát tinh chiếu rọi, chạm gì cũng ra tiền, vận khí dồi dào, may mắn, hanh thông trong mọi mặt của cuộc sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tuổi Dậu sẽ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và của các vì sao may mắn. Đây là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của người tuổi Dậu, ngoài ra con giáp này còn nhận được tin vui trong gia đình, không phải chuyện cưới hỏi thì là chuyện con cái. Đây sẽ là thời gian hứa hẹn sẽ có nhiều tài lộc đối với người tuổi Mão. Đây là thời điểm tốt để làm ăn, kinh doanh, đầu tư khi có Chính Tài che chở.

Tuổi Mão 

Đây là thời gian hứa hẹn sẽ có nhiều tài lộc đối với người tuổi Mão. Đây là thời điểm tốt để làm ăn, kinh doanh, đầu tư khi có Chính Tài phù hộ. Đối với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, chú tâm vào nhiệm vụ của mình thì ắt đạt được kết quả cao, nhận được sự khen thưởng của ban lãnh đạo.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 22h tối Thứ 5 ngày 2/2/2023: Cát tinh chiếu rọi, chạm gì cũng ra tiền, vận khí dồi dào, may mắn, hanh thông trong mọi mặt của cuộc sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm đầu tư, kinh doanh dám chấp nhận rủi ro thì cơ hội thu về lợi nhuận cao là điều nằm trong tầm tay của bạn. Tuy nhiên, con giáp Mão không nên quá vội vàng hoặc khăng khăng với những quyết định mà mình đưa ra. Hãy chú ý tham khảo tin tức và ý kiến của mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ tìm ra hướng đi khác phù hợp hơn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, các bạn tuổi Sửu bước vào thời điểm này tài lộc dần lên cao, làm gì cũng thuận lợi. Trong công việc, họ sẽ mở ra được những mối quan hệ cũng như cơ hội mới. Hãy nắm lấy cơ hội và linh hoạt theo hoàn cảnh, cập nhật xu hướng kịp thời. Các mối quan hệ phát triển sẽ đem đến cho người tuổi Sửu nhiều lợi ích. Họ có cơ hội môi trường để thể hiện năng lực của mình. Người biết chớp lấy cơ hội lần này, phát huy điểm mạnh của bản thân hoàn toàn có thể được thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Điều quan trọng làm nên sự khác biệt của những chú Trâu thời gian này chính là tự kỷ luật.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp vào 22h tối Thứ 5 ngày 2/2/2023: Cát tinh chiếu rọi, chạm gì cũng ra tiền, vận khí dồi dào, may mắn, hanh thông trong mọi mặt của cuộc sống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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