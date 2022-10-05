Bình minh 5/10: 3 con giáp gạo thóc đầy kho, tay trái cầm sổ đỏ tay phải cầm sổ hồng, trúng số độc đắc liên tục, thiên hạ kéo nhau ganh tị không ngớt

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 04:05

Bình minh 5/10, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, mọi sự đều được như ý nguyện.

Tuổi Mão

Bình minh 5/10, tuổi Mão đón thêm nhiều may mắn trong chuyện tình cảm nhờ tam hội cục. Người độc thân được giới thiệu cho những mối quan hệ mới, có khả năng trở thành duyên phận. Mối quan hệ với gia đình vui vẻ, gắn kết. Dường như không còn mâu thuẫn ha bất đồng nào nữa.

Thế nhưng họa hao tiền kéo đến, con giáp này đang phải đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc đang đến gần. Do không kiềm chế được nhu cầu của bản thân nên người tuổi Mão tiêu xài hoang phí, mua những thứ không thực sự cần thiết nên tiền bạc cứ thế mà tiêu tan khó lòng lấy lại được.

Tiền có nhiều đến mấy mà không biết trân trọng thì cũng có ngày tiêu hết. Nếu chỉ biết hưởng thụ thì có thể sẽ đến lúc con giáp này phải vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa quá muộn và bản mệnh vẫn có cơ hội để sửa sai. Hãy chăm chỉ làm việc, tận dụng tài năng của mình thì kiếm tiền cũng không khó khăn gì.

Bình minh 5/10: 3 con giáp gạo thóc đầy kho, tay trái cầm sổ đỏ tay phải cầm sổ hồng, trúng số độc đắc liên tục, thiên hạ kéo nhau ganh tị không ngớt - Ảnh 1

Bình minh 5/10, tuổi Mão đón thêm nhiều may mắn trong chuyện tình cảm nhờ tam hội cục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bình minh 5/10, những kỹ năng quan sát và phán đoán của tuổi Sửu là cần thiết để tìm ra những điều cần tập trung. Khi bản mệnh có được những kỹ năng này thì mọi công việc sẽ đều được giải quyết tốt.

Bên cạnh đó, những rắc rối của bản mệnh liên quan tới chuyện tiền nong được giải quyết. Có thể lúc này tuổi Sửu cần tới sự giúp đỡ của người thân để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Hãy nhớ giữ đúng những cam kết của mình và nỗ lực hơn để có thể thoát lo lắng về tài chính.

Bình minh 5/10: 3 con giáp gạo thóc đầy kho, tay trái cầm sổ đỏ tay phải cầm sổ hồng, trúng số độc đắc liên tục, thiên hạ kéo nhau ganh tị không ngớt - Ảnh 2

Bình minh 5/10, những kỹ năng quan sát và phán đoán của tuổi Sửu là cần thiết để tìm ra những điều cần tập trung.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mặt công việc được Tam Hợp cục nâng đỡ nên tuổi Dần may mắn vô cùng, làm ăn xa nhà dễ được quý nhân phù trợ. Chuyện kinh doanh vô cùng tốt vì có đối tác, khác hàng uy tín, bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu doanh thu đã đề ra từ trước đó. Vận tiền tài được Thiên Tài trợ vận nên tuổi này dễ có may mắn bất ngờ, ăn nên làm ra, có tiền dư để tiêu. Bên cạnh đó bản mệnh còn nhận được một số tiền lớn nếu biết nắm bắt cơ hội trong làm ăn, chơi nhởi. Cục diện Mộc sinh Hỏa cũng đem lại nhiều tin vui cho tuổi này. Hôm nay những ai đang có dự định cưới xin, làm quen thì nên tiến hành, đây là ngày tốt cho bản mệnh. Người có gia đình thì bình an vô sự, con cái sớm thoát khỏi ốm đau vặt vãnh.

Bình minh 5/10: 3 con giáp gạo thóc đầy kho, tay trái cầm sổ đỏ tay phải cầm sổ hồng, trúng số độc đắc liên tục, thiên hạ kéo nhau ganh tị không ngớt - Ảnh 3

Mặt công việc được Tam Hợp cục nâng đỡ nên tuổi Dần may mắn vô cùng

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi 5/10 tử vi 5/10/2022 tử vi thứ 4 tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 36 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý