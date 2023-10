Thế nhưng họa hao tiền kéo đến, con giáp này đang phải đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc đang đến gần. Do không kiềm chế được nhu cầu của bản thân nên người tuổi Mão tiêu xài hoang phí, mua những thứ không thực sự cần thiết nên tiền bạc cứ thế mà tiêu tan khó lòng lấy lại được.

Bình minh 5/10, tuổi Mão đón thêm nhiều may mắn trong chuyện tình cảm nhờ tam hội cục. Người độc thân được giới thiệu cho những mối quan hệ mới, có khả năng trở thành duyên phận. Mối quan hệ với gia đình vui vẻ, gắn kết. Dường như không còn mâu thuẫn ha bất đồng nào nữa.

Tuổi Sửu

Bình minh 5/10, những kỹ năng quan sát và phán đoán của tuổi Sửu là cần thiết để tìm ra những điều cần tập trung. Khi bản mệnh có được những kỹ năng này thì mọi công việc sẽ đều được giải quyết tốt.

Bên cạnh đó, những rắc rối của bản mệnh liên quan tới chuyện tiền nong được giải quyết. Có thể lúc này tuổi Sửu cần tới sự giúp đỡ của người thân để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Hãy nhớ giữ đúng những cam kết của mình và nỗ lực hơn để có thể thoát lo lắng về tài chính.

Tuổi Dần

Mặt công việc được Tam Hợp cục nâng đỡ nên tuổi Dần may mắn vô cùng, làm ăn xa nhà dễ được quý nhân phù trợ. Chuyện kinh doanh vô cùng tốt vì có đối tác, khác hàng uy tín, bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu doanh thu đã đề ra từ trước đó. Vận tiền tài được Thiên Tài trợ vận nên tuổi này dễ có may mắn bất ngờ, ăn nên làm ra, có tiền dư để tiêu. Bên cạnh đó bản mệnh còn nhận được một số tiền lớn nếu biết nắm bắt cơ hội trong làm ăn, chơi nhởi. Cục diện Mộc sinh Hỏa cũng đem lại nhiều tin vui cho tuổi này. Hôm nay những ai đang có dự định cưới xin, làm quen thì nên tiến hành, đây là ngày tốt cho bản mệnh. Người có gia đình thì bình an vô sự, con cái sớm thoát khỏi ốm đau vặt vãnh.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.