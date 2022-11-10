Bí quyết giúp 12 con giáp nhanh chóng đổi vận, đón năm 2023 thành công rực rỡ, sự nghiệp tình duyên đều đỏ thắm không ngờ!

Đặc biệt, sống trong môi trường công sở phức tạp, bạn cần chú ý những chiêu trò mờ ám của đối thủ. Thường ngày, bạn nên cố gắng xây dựng mối quan hệ hài hòa với mọi người, vừa tốt cho công việc vừa hạn chế những khúc mắc không đáng có.

Xem cách đổi vận năm 2023 cho 12 con giáp thấy rằng năm nay không phải một năm thuận lợi đối với người tuổi Tý, vì vậy khi có vấn đề xảy ra, bản mệnh hãy cố gắng tìm hiểu gốc rễ thay vì tạm thời bỏ qua, nếu không bạn rất dễ lặp lại sai lầm của mình.

Trong chuyện tình cảm, nếu muốn thoát khỏi tình cảnh độc thân, bạn nên chủ động hơn trong việc làm quen với mọi người. Tuy nhiên, cần tránh những hành động mập mờ, là không nên đứng núi này trông núi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm.

Đừng chủ quan trong việc đánh giá tình hình vì bạn có thể sẽ phải bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại. Nhiều khi, bạn cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại.

2. Cách đổi vận năm 2023 cho tuổi Sửu

Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, người tuổi Sửu càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định táo bạo, vì điều đó sẽ đem lại ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển phía trước.

Cơ hội nhiều và có sẵn, song bạn cần tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình. Chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm, việc hợp với người khác chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo.

Với người làm ăn kinh doanh, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để bản mệnh thu tiền về túi, nhưng dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn.

Bạn làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân.

3. Cách đổi vận năm 2023 cho tuổi Dần

Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng trong năm 2023 này, người tuổi Dần nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng. Đừng ngại va chạm, bởi phải có va chạm và cạnh tranh, bạn mới dần tốt lên mỗi ngày.

Trong mối quan hệ với mọi người, bạn nên tiết chế cảm xúc, chớ nên nóng nảy. Dù có muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu cũng nên chú ý hoàn cảnh kẻo rước thị phi vào người.

Khi có những quyết định quan trọng bản mệnh cần tìm hiểu tình hình thực tế thật kĩ càng. Nếu có người nhiều kinh nghiệm can ngăn thì bạn đừng cố thể hiện bản thân bằng cách làm ngược lại.

Trong chuyện tình cảm, đừng để những hiểu lầm liên tục xảy ra nhưng không được tháo gỡ kịp thời trở thành nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của hai bạn. Nếu có thể, hãy tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai ngay từ đầu.

4. Cách đổi vận năm 2023 cho tuổi Mão

Xem cách đổi vận năm 2023 cho 12 con giáp thấy rằng tuổi Mão lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động kẻo động việc gì cũng hỏng. Mưu sự trong năm tuổi phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác.

Trong việc làm ăn, vấn đề lựa chọn đối tác không được phép qua loa, nếu không bạn dễ vướng tranh chấp liên quan tới tiền bạc và trở thành bên chịu thiệt.

Với các dự án dang dở, nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính đoán kỹ lưỡng cái lợi cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Bạn không nên chủ quan quen tay quen việc mà “đốt cháy” giai đoạn, khiến chuyện xui rủi xảy ra.

Trong gia đình, bạn cần chú ý hơn đến trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của nửa kia. Vợ chồng sống với nhau cả đời, đừng vì cảm xúc bột phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người ấy.

5. Cách đổi vận năm 2023 cho tuổi Thìn

Muốn năm 2023 trôi qua yên bình, người tuổi Thìn nên liệu sức mình mà làm việc, đầu tư theo khả năng của mình, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn kẻo trèo cao thì ngã đau. Tốt nhất là nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực bản thân.

Khi vấp phải mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cần sáng suốt để tự bảo vệ mình, tránh để bản thân rơi vào bẫy rập hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài hao sức.

Trong chuyện tình cảm, bạn đừng cố gắng thay đổi chỉ để làm hài lòng người ấy, bởi dù có làm vậy thì bạn cũng không thể giữ được một người mãi mãi bên mình. Muốn nắm giữ được tình yêu, bạn nên dành tình cảm cho người xứng đáng.

Các cặp vợ chồng cần hạn chế những cảm xúc thất thường hoặc có những cái nhìn tiêu cực đối với nửa kia, bởi một khi không thể làm chủ cảm xúc, bạn rất dễ nóng vội, đưa ra quyết định sai lầm.

6. Cách đổi vận năm 2023 cho tuổi Tị

Căn cứ cách đổi vận năm 2023 cho 12 con giáp, tinh thần làm việc hăng say, cầu thị, rất có lợi trong công việc, ngược lại, những người mang tâm lý an nhàn, ngại va chạm sẽ khó có thể thăng tiến. Người tuổi Tị nên đưa ra sự lựa chọn phù hợp nếu muốn phát triển đường dài.

Với người làm ăn, để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Làm vậy, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân.

Trong quan hệ tình cảm, tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng, nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãi cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn tình hình.

Do đó, bạn nên điều chỉnh lại bản thân, cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc thì mọi việc sẽ không quá mức rối ren.

7. Cách đổi vận năm 2023 cho tuổi Ngọ

Mỗi khi kẻ tiểu nhân xuất hiện khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính, bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức mức lại không phải là hay.

Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất, hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và để dành một khoản tiền tiết kiệm đề phòng sự cố bất ngờ.

Trong chuyện tình cảm, nếu còn coi trọng gia đình, bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó giải quyết như tưởng tượng nữa.

8. Cách đổi vận năm 2023 cho tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hãy tập trung vào mục tiêu của mình để có thể nắm thật chắc kiến thức, phát huy khả năng. Đồng thời, bạn vốn là người có tài, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh.

Trong quá trình hiện thực hóa ước mơ sẽ không tránh khỏi va vấp, song nếu bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp thì cuối cùng, mọi việc sẽ đều suôn sẻ, giúp bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mừng.

Trên phương diện tình cảm, hãy mở rộng lòng mình và thử tham gia các cuộc gặp gỡ, rất có thể bạn sẽ gặp được người có quan điểm sống phù hợp với mình, có những đức tính khiến mình quý mến.

Với các cặp vợ chồng, nếu cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau thì những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Hai người hãy cùng cổ vũ nhau tiến về phía trước.

9. Cách đổi vận năm 2023 cho tuổi Thân

Trong năm 2023, người tuổi Thân dễ vướng vào những mâu thuẫn về lợi ích. Khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác; song bạn cũng chớ nên quá hiền lành, nhu nhược, để người khác chiếm mất cái lợi của mình.

Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ nên khăng khăng làm mọi việc theo ý mình.

Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân, không thể mãi giậm chân ở những lĩnh vực quen thuộc.

Nếu gia đình gặp mâu thuẫn, con giáp này cần xác định được điều gì là quan trọng nhất với mình, là lòng tự trọng hay là quan hệ với vợ chồng, con cái. Hãy cân nhắc kĩ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho những người thân yêu nhất.

10. Cách đổi vận năm 2023 cho tuổi Dậu

Dù có bị quấy rối, làm phiền, người tuổi Dậu cũng cần nhắc mình bình tĩnh cư xử, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc, kẻ xấu cũng sẽ có cái cớ để vin vào, nhân đó hãm hại hoặc giành mất công lao của bạn.

Dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo, con giáp này cũng không được lơ là, bởi nhiều quyết định của bạn có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi giục của những kẻ nịnh hót.

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân nếu so với đối thủ, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn.

Trong gia đình, bạn chớ nên trút giận do áp lực cuộc sống đem lại lên đầu người ấy. Ngược lại, hãy chia sẻ, tâm sự với đối phương. Hai người thường xuyên trải lòng sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tránh được những khúc mắc không đáng có.

11. Cách đổi vận năm 2023 cho tuổi Tuất

Nếu người tuổi Tuất khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn.

Quan trọng là bạn cần dũng cảm nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình, đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc.



Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân.

Người độc thân hãy tự tin làm chính bản thân mình, bạn có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần đôi bên chân thành với nhau thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì khó khăn.

Còn với những ai đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một người nào đó, bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm và chân thành với tình cảm của mình, rồi bạn sẽ khiến người ấy rung động.

12. Cách đổi vận năm 2023 cho tuổi Hợi

Năm 2023 là thời điểm thích hợp để người tuổi Hợi học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng.

Tất nhiên, trong năm vẫn sẽ có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân hãy tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh. Có thể, thông qua những buổi gặp mặt này, bạn sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình.

Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.