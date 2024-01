Bật mí tuổi hợp xông đất cho Tết nguyên đán 2024, mang lại vận may và tài lộc cho gia chủ

Xông đất đầu năm là một trong những phong tục Việt Nam không thể thiếu vào sáng mùng 1 Tết. Phong tục này mang lại bình an, may mắn và thịnh vượng cả năm cho gia đạo. Do đó, gia chủ nên chọn người có tuổi xông đất phù hợp với tuổi bản thân và năm 2024, xét ở 3 phương diện: Thiên Can, Ngũ Hành và Địa Chi.

Trong cuốn Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông Âm dương đối lịch (Nhà xuất bản Thanh Hóa), tác giả Trần Đình Tuấn cho biết, cần tùy thuộc vào tuổi của gia chủ để lựa chọn nam hay nữ xông đất theo các tuổi khác nhau.