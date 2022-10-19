Bật mí tháng vượng đào hoa năm 2023 của 12 con giáp: Hạnh phúc trong tầm tay, cơ hội gặp ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM đây rồi!

Đặc biệt là với người độc thân, vận đào hoa là yếu tố vô cùng quan trọng. Có người chẳng cần làm gì cũng nườm nượp người đưa kẻ rước, có người tìm mỏi mắt vẫn chẳng thấy mảnh ghép còn lại của mình ở đâu. Nhưng hãy tin rằng, luôn có một người dành cho bạn trong cuộc đời này, không phải là sớm hay muộn mà là đúng lúc.

Khi năm mới ngày càng cận kề, ai cũng mong bên cạnh mình có một người luôn đồng hành, cùng chia ngọt sẻ bùi, hoặc những khúc mắc tình cảm hiện tại sớm được tháo gỡ, hạnh phúc lại đong đầy như xưa.

Tháng 2 báo hiệu mùa đông lạnh giá đã trôi qua, bóng tối và cái lạnh sắp chấm dứt, ánh sáng và sự ấm áp của mùa xuân tràn về, đối với người tuổi Tý, đây cũng là thời điểm rất quan trọng để vận đào hoa của bạn mở ra một bước ngoặt lớn.

Với 12 con giáp, trong năm Quý Mão, mỗi người lại có một tháng vượng đào hoa nhất định mà trong khoảng thời gian đó, đường tình duyên của họ vô cùng hanh thông, nhiều niềm vui, hạnh phúc ngập tràn. Hãy cùng xem tháng vượng đào hoa năm 2023 của 12 con giáp cụ thể là tháng nào nhé!

Đó là lý do tháng 2 được coi là một trong những tháng vượng đào hoa của người cầm tinh Chuột trong năm Quý Mão 2023. Tháng này mở ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, thậm chí những cuộc gặp gỡ tình cờ thoáng qua cũng có thể tạo được ấn tượng tốt, hứa hẹn sự phát triển về sau.

Ở thời điểm này, người tuổi Tý biết mình phải làm gì để tìm kiếm hạnh phúc và sẽ trân trọng khi gặp được người mình thích. Bạn không còn vùi đầu vào công việc mà bỏ bê chuyện tình cảm cá nhân như trước nữa. Dù cho rằng sự nghiệp rất quan trọng nhưng bản mệnh sẽ chủ động sắp xếp công việc để không bỏ lỡ người quan trọng với mình.

2. Tuổi Sửu

Tháng 5

Bước sang tháng 5, đào hoa của người tuổi Sửu sẽ đặc biệt nở rộ. Tháng 5 cũng là thời điểm giao thoa của mùa xuân và mùa hè, cái ấm áp của mùa xuân còn chưa phai, cái nóng oi bức của mùa hè chưa kịp đến, tâm trạng của Sửu khá thoải mái, điều này giúp cải thiện đáng kể nhân duyên của bạn.

Những người độc thân có thể năng nổ tham gia nhiều hơn những buổi tụ họp, gặp gỡ, giap lưu bạn bè, hoặc đi tới những quán cà phê, tiệm sách... Ở những nơi đông người như vậy, bạn có thể vô tình gặp được người mà mình có ấn tượng tốt và thậm chí con giáp này có thể chủ động xin phương thức liên lạc để kết nối với đối phương.

Với những người đã có đối tượng, tháng này cũng là thời điểm thích hợp để mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình yêu, cơ hội thành công rất cao. Cho dù đối phương không có cảm xúc tương tự nhưng với mối quan hệ trước đó, cả hai vẫn có thể là bạn với nhau.

3. Tuổi Dần

Tháng 3

Đối với người tuổi Dần, tháng 3 là thời điểm rất tốt cho vận đào hoa của bạn. Nếu bạn vẫn đang độc thân và muốn thoát khỏi cảnh lẻ loi sớm thì cần phải tỏ ra nhiệt tình hơn, nhất là trước mặt người khác phái, hãy chủ động tìm một số chủ đề để tăng cường giao tiếp.

Còn nếu bạn tỏ ra quá xa cách và lạnh lùng, bạn sẽ khó tạo được ấn tượng tốt với người khác phái, khả năng thoát ế sẽ không cao đôi.

Bạn cũng nên tăng cường đầu tư cho các mối quan hệ cả trong công việc lẫn cuộc sống của mình trong năm 2023. Hãy chăm chút nhiều hơn cho hình ảnh của bản thân, vẻ ngoài tươm tất thì làm gì cũng suôn sẻ hơn. Ngoài ra, Dần đừng quên trau dồi kỹ năng giao tiếp cho mình.

4. Tuổi Mão

Tháng 2

Tháng 2 được coi là tháng thuận lợi để đưa ra một số quyết định và thay đổi lớn mang tính định hướng cho cả năm mới, bao gồm cả chuyện tình cảm.

Theo dự đoán của tử vi, trong tháng này, vận trình tình cảm của người tuổi Mão cũng không tệ, trăm sự trăm thuận. Vận đào hoa nở rộ, người độc thân sẽ gặp được người ưng ý, sớm trở thành người yêu. Nhưng dù có mải mê yêu đương đến đâu, người tuổi Mão cũng nên giữ lý trí, đừng vì tình cảm mà buông xuôi công việc.

5. Tuổi Thìn

Tháng 10

Tháng 10 là khoảng thời gian tiết trời thu khoan khoái rất thích hợp để Thìn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

Vốn dĩ trong tháng này, vận trình sự nghiệp của các chú Rồng có sự cải thiện đáng kể, sự chăm chỉ và nỗ lực mà họ đã bỏ ra trước đó sẽ gặt hái được thành quả ở thời điểm này, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ xã giao hay chính là nhân duyên của bạn cũng sẽ được cải thiện.

Khi con giáp này tập trung và nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình, đó cũng là lúc bạn tỏa sáng nhất. Sức cuốn hút tự nhiên từ bạn khiến người khác giới xung quanh gần như không thể rời mắt.

Nói một cách đơn giản, những người sinh năm Thìn nếu có thành tựu to lớn trong sự nghiệp thì đường tình duyên sẽ suôn sẻ hơn, dễ thu hút sự chú ý của người khác phái hơn.

6. Tuổi Tị

Tháng 4

Vốn dĩ trong năm 2023, vận trình tình duyên của người tuổi Tị sẽ có nhiều biến động, buồn có mà vui cũng không thiếu. Điều quan trọng là những chú Rắn vẫn có thể gặp được tình yêu đích thực của mình nếu biết trân trọng cơ hội. Tháng vượng đào hoa với bạn chính là tháng 4, đừng quên nhé!

Tháng 4 vẫn nằm trong mùa xuân, khoảng thời gian đất trời vô cùng ấm áp. Đối với người tuổi Tị, khoảng thời gian này cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút sự chú ý của người khác phái, bởi thời tiết dễ chịu thì tâm trạng con người cũng vui vẻ hơn, năng ra ngoài chơi, tăng cơ hội để Tị có thể gặp được đối tượng thích hợp.

Khi tiếp xúc với người khác giới, tốt nhất bạn nên bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng hơn, đừng che giấu mọi thứ quá kín đáo rồi lại mong đối phương có thể hiểu được ý mình.

7. Tuổi Ngọ

Tháng 7

Theo tử vi năm 2023, vận trình tình cảm của những người tuổi Ngọ đặc biệt tốt đẹp trong tháng 7. Đây là thời điểm thuận lợi đem đến cho con giáp này này nhiều cơ hội gặp được ý trung nhân cuộc đời.

May mắn hơn, biết đâu đây sẽ là người cùng nắm tay bạn đi hết cuộc đời, do đó cần phải trân trọng và hết lòng với mối quan hệ này.

8. Tuổi Mùi

Tháng 6

Chuyện tình cảm yêu đương của con giáp này cũng sẽ đón nhận nhiều sự khởi sắc khi bước sang tháng 6. Nhờ được nhiều cát tinh phù trợ, dù có thụ động đến thế nào, bạn cũng cảm nhận rõ đào hoa của mình khoe sắc rực rỡ,

Nhiều cơ hội về anh chàng, cô nàng buộc bản mệnh phải đứng trước sự lựa chọn, do đó cần tỉnh táo dùng tình cảm lẫn lý trí để quyết định, tránh để đào hoa dữ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân.

9. Tuổi Thân

Tháng 8

Bước sang tháng 8 sẽ là thời gian vận đào hoa của bản mệnh tỏa hương khoe sắc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng con giáp này đã có thể tìm hiểu đến đôi ba người và phát triển thành mối quan hệ yêu đương.

Nếu muốn thoát khỏi cuộc sống độc thân và có được tình yêu ngọt ngào, tất cả những gì bạn phải làm là tham gia càng nhiều hoạt động xã hội càng tốt, trong quá trình này, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số người phù hợp với mình, tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

Khi đó hãy mạnh dạn theo đuổi nó và không ngừng cố gắng vì đó rất có thể chính là tình yêu mà bạn luôn tìm kiếm bấy lâu.

10. tuổi Dậu

Tháng 12

Tháng cuối cùng của năm 2023 là thời gian thuận lợi để những người tuổi Dậu được lợi từ vận đào hoa. Con giáp này này bỗng chốc có nhiều cơ hội gặp gỡ những người khác giới, người để ý bạn cũng nhiều lên trông thấy. Chỉ cần là người có chung một vài sở thích, cách suy nghĩ và hướng đi trong tương lai là đã có thể tính chuyện lâu dài.

11. Tuổi Tuất

Tháng 4

Năm 2023, tháng 4 là tháng vượng đào hoa nhất với tuổi Tuất. Trong tháng đó, tình duyên của bạn suôn sẻ hơn hẳn, cơ hội làm quen, gặp gỡ cũng nhiều hơn, đặc biệt là ấn tượng đầu tiên về đối phương khá tốt nên tình cảm có cơ hội phát triển.

Điềm báo tử vi còn cho thấy người này rất hợp với tính cách của bản mệnh, có thể nói nếu thành đôi, tình yêu của hai bạn rất bền chặt, bên nhau trọn đời.

12. Tuổi Hợi

Tháng 1

Ngay những ngày đầu năm mới, vận nhân duyên của những người tuổi Hợi đã vượng phát không ngờ. Đây được cho là bước đệm, cũng là khởi đầu tốt đẹp làm nền tảng cho chuyện tình cảm của người này trong năm 2023. Do đó, hãy nắm bắt khi thời cơ tới, bỏ lỡ một lần, hối tiếc một đời.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.