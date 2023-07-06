Bật mí 3 con giáp hóa giải vận xui, sự nghiệp hanh thông, được thăng chức, tăng lương, ôm khối tài sản khủng, đổi đời nằm trong tầm tay chỉ sau ngày 6/7

Tâm linh - Tử vi 06/07/2023 08:36

Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuổi Ngọ

Cảnh báo Ngọ trong thời gian tới cẩn thận bị mất chức, thôi học, bỏ việc giữa chừng hoặc không xin được việc. Khuyên Ngọ nên trau dồi bản thân và khiêm tốn hơn thì khả năng thành công trong công việc sẽ cao hơn đáng kể. Cục diện Thủy khắc Hỏa cho biết bản mệnh kiếm được nhưng cũng là người chi tiêu rộng rãi nên kiếm nhiều tiêu nhiều. Gần đây hay phải chi tiền cho thuốc men, đám cưới, ma chay, sinh nhật nên tiền lương về chưa nóng đã vơi mất rồi.

Vận lâm Tương Xung nên Ngọ khá căng thẳng trong chuyện tình cảm, bạn bè. Có người nói bạn âu sầu khổ não, nhưng cái âu sầu khổ não ấy có lúc chỉ là tạm thời trong giây lát. Bạn thấy không ai hiểu mình, toàn người chỉ giỏi lợi dụng và đặt điều, sống không thật. 

Bật mí 3 con giáp hóa giải vận xui, sự nghiệp hanh thông, được thăng chức, tăng lương, ôm khối tài sản khủng, đổi đời nằm trong tầm tay chỉ sau ngày 6/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trước những sóng gió thì mới thấy lòng dạ đồng nghiệp ra sao, đừng vội tin tưởng họ. Tâm trạng xuống dốc khiến Mùi không làm được việc gì hoàn hảo, hay vấp phải sai lầm. May mắn là có Chính Tài tương trợ nên Mùi không gặp khó khăn trong vấn đề tiền của, dễ được quý nhân giúp đỡ ít nhiều. Tiền tài không nhiều, nhưng con giáp khôn ngoan này biết cách chia nhỏ nhiều khoản chi tiêu hợp lí. 

 

Nhưng đường tình cảm lại không như ý vì Thổ khắc Thủy. Càng lớn, lại càng thấy bản thân dễ dàng buông trôi nhiều mối quan hệ. Bạn khá thẳng thắn và thật thà nên không được lòng người khác, hay bị nói xấu sau lưng nhưng bạn cũng dần học được thói quen “bơ đi mà sống”.

Bật mí 3 con giáp hóa giải vận xui, sự nghiệp hanh thông, được thăng chức, tăng lương, ôm khối tài sản khủng, đổi đời nằm trong tầm tay chỉ sau ngày 6/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân nên tránh xa kiện tụng, tranh cãi với cấp trên hay đồng nghiệp trong thời gian tới. Con giáp này phải luôn cẩn trọng trong mọi hành động, lời nói, đặc biệt là những người đang làm quản lý, chức cao trong cơ quan. Vận trình tiền bạc của bản mệnh may mắn thêm nhiều phần. Con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng, ngay chính bản mệnh còn thấy ngỡ ngàng vì lộc như tự rơi vào tay mình, tài lộc nhờ vậy mà gia tăng nhanh chóng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng rất may mắn nên tránh được họa tiểu nhân, quan hệ xã giao tốt đẹp hài hòa. Tình yêu đôi lứa ngày càng tiến triển tích cực, sự tăng tiến này có thể đưa đến những tin vui trong tương lai sắp tới.

Bật mí 3 con giáp hóa giải vận xui, sự nghiệp hanh thông, được thăng chức, tăng lương, ôm khối tài sản khủng, đổi đời nằm trong tầm tay chỉ sau ngày 6/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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