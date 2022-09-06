Bất khả chiến bại trong tháng 10: 3 con giáp được Thần Tài yêu thương hết mực, đón nhận vận may, tài lộc từ bây giờ để làm bàn đạp vươn lên mạnh mẽ vào tháng sau

Người tuổi Mão có thể không mang số mệnh phú quý ngay từ khi sinh ra nhưng họ có khả năng tạo dựng sự nghiệp của bản thân.

Đôi khi lòng tốt của tuổi Mão cũng bị lợi dụng. Tuy nhiên, bản mệnh không vì thế mà mất lòng tin vào cuộc sống. Nhờ sự tốt bụng đó, tuổi Mão cũng được nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Mão sống tình cảm và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Bản mệnh sống nghĩa khí, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

Tuổi Mão không chỉ có phúc tự thân mà còn đem may mắn đến cho người thân trong gia đình. Tháng 10 đến, gia đình tuổi Mão sẽ ngày một hưng thịnh, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu không thiếu tham vọng và nghị lực. Họ sẽ luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ và luôn tiến về phía trước theo kế hoạch của chính mình.

Tháng 10 tới, con giáp này được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, may mắn nên mọi việc vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa

Người tuổi Sửu sẽ sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, ngọt ngào trong tình yêu và không phải lo lắng về tiền bạc.

Con giáp tuổi Sửu có tầm nhìn xa và mọi thứ dường như nằm trong dự kiến của họ. Những người này luôn giữ được bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không bốc đồng và luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, sống tình cảm, luôn biết chia sẻ và thương người, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp được nhiều quý nhân, có khó khăn trắc trở cũng đều vượt qua ngoạn mục. Trong số những con giáp, người tuổi Mùi không tham vọng, họ biết hài lòng với bản thân, bên cạnh đó cũng không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, Tháng 10 đến, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có những bước tiến tích cực không ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống cũng có nhiều khởi sắc, từ đây cũng xuất hiện cơ hội giúp tuổi Mão làm giàu trong thời gian tới.

Từ giai đoạn này đến tháng sau, tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Nhìn chung, trước khi bước sang năm 2022, tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều hỷ sự.

*Thông tin chỉ mang tính minh họa!