Bắt đầu từ tuần mới (7/11) 3 tuổi sau được hưởng lộc khí, tiền về túi như vũ bão, quý nhân ôm tài lộc chờ ngay trước cửa, thành quả bao năm lao động nay được đền đáp xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 20:10

3 con giáp may mắn hơn người, ông bà phù hộ, Thần Tài khen thưởng, tài lộc về bội thu, phất lên trong chốc lát, giàu có khó ai bằng, an nhiên đến cuối đời.

Tuổi Sửu

Bắt đầu từ tuần mới (7/11) 3 tuổi sau được hưởng lộc khí, tiền về túi như vũ bão, quý nhân ôm tài lộc chờ ngay trước cửa, thành quả bao năm lao động nay được đền đáp xứng đáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Sửu vốn luôn chăm chỉ, có trái tim nhân hậu, trong sáng, luôn phấn đấu hết mình vi công việc chứ không bao giờ mưu toan thiệt hơn

Bắt đầu từ tuần mới (7/11), vận trình của con giáp này hứa hẹn có nhiều điểm sáng, thăng hoa hơn năm cũ. Bản mệnh có thể kiếm nhiều tiền hơn, được quý nhân giúp đỡ, thăng quan tiến chức hay mua nhà tậu xe đều nằm trong tầm tay. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Sửu được cải thiện đáng kể.

Trong thời gian tới những người tuổi Sửu không chỉ may mắn mà còn có thể mang lại nhiều tài lộc cho người mình yêu thương. Bắt đầu từ hôm nay, tuổi Sửu chính là thần hộ mệnh của gia đình.

Tuổi Tuất

Bắt đầu từ tuần mới (7/11) 3 tuổi sau được hưởng lộc khí, tiền về túi như vũ bão, quý nhân ôm tài lộc chờ ngay trước cửa, thành quả bao năm lao động nay được đền đáp xứng đáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, người tuổi Tuất sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ là người một khi đã hứa là chắc chắn sẽ thực hiện cho bằng được, không bao giờ vì tiền tài, vật chất mà mất đi giá trị của mình.

Người tuổi Tuất rất vị tha và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên. Họ được nhiều người tôn trọng nhưng cũng là mục tiêu ngắm đến của kẻ xấu, tìm cách lợi dụng, ngáng trở.

Sau những chật vật, bắt đầu từ tuần mới (7/11) sẽ là khoảng thời gian con giáp này được hưởng những thành quả xứng đáng, "trái ngọt" cho những nỗ lực không ngừng.

Cụ thể, đây là lúc công việc của người tuổi Tuất hanh thông, mọi vấn đề đều được tháo gỡ. Sự thuận lợi trong công việc kéo theo may mắn trong tài lộc. Đây là cơ hội tốt để con giáp này triển khai các dự án đã ấp ủ bấy lâu.

Tuổi Ngọ

Bắt đầu từ tuần mới (7/11) 3 tuổi sau được hưởng lộc khí, tiền về túi như vũ bão, quý nhân ôm tài lộc chờ ngay trước cửa, thành quả bao năm lao động nay được đền đáp xứng đáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong số những con giáp, thì tuổi Ngọ là người không quá quan tâm đến danh lợi, phù phiếm nhưng họ lại được thượng đế chiếu cố và ban cho nhiều phúc đức. Trong thời gian vừa qua, mặc dù gặp phải không ít vấn đề khó khăn, nhưng tuổi Ngọ vẫn dùng ý chí kiên định, lạc quan của mình để đối mặt với mọi thứ, nhờ vậy mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. 

Tử vi học có nói, bắt đầu từ tuần mới (7/11), cuộc sống tuổi Ngọ sẽ bước sang một giai đoạn mới thịnh vượng bất ngờ. Những vấn đề rắc rối đều được giải quyết êm đẹp, không những thế tuổi Ngọ còn gặp được quý nhân, những người sẽ giúp họ gầy dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, từ đó tài vận không mời mà cũng tự tìm đến. 

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chuyển vận, tuổi Ngọ nên chú ý vào phong thủy túi tài, cụ thể, tài vận mà tuổi Ngọ kiếm được nên để chúng ổn định, không nên cho vay tiền hoặc cho người khác tiền. Nếu giữ vững tinh thần này, đến cuối năm, tuổi Ngọ sẽ phát tài không ngờ.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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