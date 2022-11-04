Bắt đầu từ thứ Bảy ngày 5/11/2022, Thần Tài trao may mắn tận tay, 3 con giáp trúng số tiền tỷ, tài lộc trọn vẹn, tiền bay tới tấp, vàng rải nơi nơi, vận trình hanh thông thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 17:35

Tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 cho biết, có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, tài lộc hanh thông, tiền về ngập nhà, vận trình thuận lợi đủ đường.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong khoảng thời gian tới đây. Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, qua đó giúp cho bản thân có thêm nhiều kiến thức bổ ích cho tương lai. 

Đặc biệt tử vi dự đoán bước sang ngày mai - thứ Bảy (5/11/2022) cho biết con đường hậu vận của Thân sẽ diễn ra tương đối thuận lợi khi chuyện tiền bạc có dấu hiệu khởi sắc có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai. Trong việc kinh doanh, bản mệnh không phải quá lo lắng khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên các dự định của bạn hay đầu tư đều sinh lời giúp Thân kiếm về một khoản tiền lớn. 

Ngoài ra đường tình duyên của những người còn độc thân sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Với những người đã lập gia đình, bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Hãy dành cho người ấy một tình cảm tương tự, chắc chắn hai người sẽ trở thành cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

con giap 1
Đặc biệt tử vi dự đoán bước sang ngày mai - thứ Bảy (5/11/2022) cho biết con đường hậu vận của Thân sẽ diễn ra tương đối thuận lợi khi chuyện tiền bạc có dấu hiệu khởi sắc có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hậu vận của người tuổi Mùi trong tháng 11 được dự đoán diễn ra khá suôn sẻ, may mắn đủ đường. Theo tử vi 12 con giáp, Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, ngoài ra ý chí không bao giờ bỏ cuộc cũng là thứ giúp cho con giáp này có được thành công hơn người khác. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày thứ Bảy này sự nghiệp của Mùi diễn ra tương đối thuận lợi khi cấp trên đã công nhận thực lực của bạn sau khoảng thời gian làm việc quên ăn quên ngủ. Thậm chí, bạn còn được trao cho các dự án quan trọng của công ty chỉ cần làm tốt công việc được giao khả năng bạn được thăng chức hay tăng lương là rât lớn. 

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong ngày thứ Bảy này. 

con giap 3
Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày thứ Bảy này sự nghiệp của Mùi diễn ra tương đối thuận lợi khi cấp trên đã công nhận thực lực của bạn sau khoảng thời gian làm việc quên ăn quên ngủ. Thậm chí, bạn còn được trao cho các dự án quan trọng của công ty chỉ cần làm tốt công việc được giao khả năng bạn được thăng chức hay tăng lương là rât lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày thứ Bảy, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đặc biệt trên phương diện tài chính, đối với những ai làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Các dự định đầu tư hay hợp tác diễn ra thuận lợi qua đó giúp Thìn thu về số tiền tương đối khủng. 

Ngoài ra những ai hiện đang làm công ăn lương, hãy biết lắng nghe và cố gắng ghi điểm với ban lãnh đạo thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Không chỉ vượng phát trong đường công danh sự nghiệp, đường tình duyên của Thìn có bước phát triển tích cực. Thìn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Thìn nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

con giap 3
Ngoài ra những ai hiện đang làm công ăn lương, hãy biết lắng nghe và cố gắng ghi điểm với ban lãnh đạo thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 giờ 10 phút (5/11/2022), TOP 3 con giáp đánh bại vận xui, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc hanh thông, vận trình tỏ sáng rực rỡ

Đúng 10 giờ 10 phút (5/11/2022), TOP 3 con giáp đánh bại vận xui, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc hanh thông, vận trình tỏ sáng rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp đúng 10 giờ 10 phút (5/11/2022), có tới 3 con giáp may mắn sở hữu vận trình hanh thông thuận lợi, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi thứ Bảy tử vi thứ Bảy ngày 5/11/2022 tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 58 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy