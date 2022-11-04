Bắt đầu từ thứ Bảy ngày 5/11/2022, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'vận độc đắc' đã an bài, trúng số tiền tỷ liên tục, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, bước lên ngang hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 09:47

3 con giáp đạp trúng hố vàng, quơ tay là hốt bạc, tài lộc vụt sáng chói lọi, làm giàu chóng mặt, một bước lên tiên.

Tuổi Dần

Dần là con giáp thật thà, khiêm tốn và chăm chỉ có tiếng. Họ làm việc không biết mệt, chỉ cần đã đặt ra mục tiêu sẽ dùng toàn tâm toàn ý để đạt được những gì mình muốn. Vậy nên, một khi Dần đã muốn làm giàu thì chẳng ai có thể ngáng chân họ. Thời gian này, vận may từ trên trời ập xuống sẽ giúp Dần một bước lên tiên, ngủ một đêm thức giấc đã là đại gia tiền tỷ. 

Bắt đầu từ thứ Bảy, con giáp này được quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên những điều may mắn sẽ liên tiếp đến với bạn. Đồng thời trong khoảng thời gian này, công việc của người tuổi Dần rất suôn sẻ, công việc tốt giúp cho thu nhập gia tăng, không những nguồn thu chính mà nguồn thu phụ cũng rất dồi dào. Mọi phiền phức thời gian trước đây đều được giải quyết, cuộc sống trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Dần sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Bắt đầu từ thứ Bảy ngày 5/11/2022, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'vận độc đắc' đã an bài, trúng số tiền tỷ liên tục, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, bước lên ngang hàng đại gia - Ảnh 1
Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Dần sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ, chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phú quý, sang giàu đã song hành cùng Mão từ khi họ mới chào đời. Thế nên, cuộc đời Mão luôn suôn sẻ, làm gì cũng dễ dàng gặt hái thành công vang dội. Được Thần Tài chiếu cố, cộng thêm quý nhân nâng đỡ nên Mão muốn nghèo cũng không được, tiền cứ chất chật ví. 

Bắt đầu từ thứ Bảy ngày 4/11, do cát tinh nhập mệnh, vận quý nhân dồi dào nên sự nghiệp của người tuổi Mão có bước đột phá mới, cơ hội được thăng chức là rất lớn, do đó tài chính, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể. Con giáp sẽ có vận cực may, chỉ cần biết cách tận dụng họ sẽ khiến khối tài sản mình đang sở hữu tăng thêm gấp nhiều lần.

Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng thời gian tới đây Mão sẽ thăng tiến ầm ầm. Nhà lầu, xe hơi, cuộc sống an nhàn chính là tương lai của Mão.

Bắt đầu từ thứ Bảy ngày 5/11/2022, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'vận độc đắc' đã an bài, trúng số tiền tỷ liên tục, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, bước lên ngang hàng đại gia - Ảnh 2
Được Thần Tài chiếu cố, cộng thêm quý nhân nâng đỡ nên Mão muốn nghèo cũng không được, tiền cứ chất chật ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhờ xuất thân cao quý, thông minh lại thiện lương nên Tý có được rất nhiều phúc phần. Họ không thèm đôi co, tranh giành với ai, càng không dùng mưu bẩn kế xấu để hãm hại người khác. Cứ đường đường chính chính mà kiếm tiền, bỏ ngoài tai những thị phi để leo lên bục thành công mới là con người của Tý.

Tử vi có nói, bắt đầu từ thứ Bảy ngày 5/11, vận thế người tuổi Tý có sự thay đổi mạnh mẽ, chính những phúc khí tích lũy trước đây đã đem lại may mắn cho con giáp này. Cho dù là công việc hay cuộc sống người tuổi Tý đều có quý nhân phù trợ, mọi việc không ngừng thăng tiến, tài vận không ngừng gia tăng.

Tý sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ thời gian này trở đi Tý sẽ có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết. Nhờ được người thân ủng hộ, đối tác hỗ trợ và tiềm lực của chính mình nên sắp tới, người tuổi Tý sẽ thăng quan tiến chức ầm ầm. Nhờ thế, thu nhập của họ được cải thiện đáng kể, thoải mái tiêu xài.

Bắt đầu từ thứ Bảy ngày 5/11/2022, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'vận độc đắc' đã an bài, trúng số tiền tỷ liên tục, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, bước lên ngang hàng đại gia - Ảnh 3
Nhờ được người thân ủng hộ, đối tác hỗ trợ và tiềm lực của chính mình nên sắp tới, người tuổi Tý sẽ thăng quan tiến chức ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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