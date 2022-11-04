Tử vi học dự báo, tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí hanh thông. Họ sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của họ tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Nhân hậu, hiền lành và biết nghĩ cho người khác nên ai cũng tưởng Dậu dễ bắt nạt nhưng thực tế lại không như thế. Dậu nhìn xa trông rộng, có gan làm giàu, không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng vượng lộc vượng tài. Đúng 17h chiều nay, người tuổi Dậu sẽ chuẩn bị tinh thần để đón mưa tài lộc ùa vào nhà.

Người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn, không sợ thất bại nên càng biết cách kiếm tiền càng giỏi đầu tư. Họ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, chẳng cần cậy nhờ ai vẫn vươn lên làm đại gia, lắm của nhiều tiền. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm bất ổn con giáp giàu sang này sẽ có thời gian ngập trong biển tiền, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng sinh lời, bên cạnh đó Dậu còn tìm được cơ hội tốt để thăng hoa trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đối với những người kinh doanh, thời gian này sẽ là thời cơ tốt để đầu tư hết mức. Vinh hoa phú quý đang chờ trước mắt, tuổi Dậu chỉ cần đi đến thì sẽ bắt gặp.

Đúng 17h chiều nay, tài lộc của người cầm tinh con Mèo sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn. Người tuổi Mão được cho là sẽ có Bồ Tát phù họ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

Vận may của người tuổi Mão tăng lên đáng kể. Từ đây cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Mão sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn. Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm bất ổn con giáp giàu sang này sẽ có thời gian ngập trong biển tiền, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, có số phú quý phát tài. Thế nên, nếu người khác phải trầy da tróc vảy mưu sinh thì Thân dễ dàng gặt hái những thành công đáng nể trong sự nghiệp. Vậy nên, thời gian này chính là cơ hội nghìn năm có một để Thân vươn mình làm đại gia, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

Đúng 17h chiều nay, tuổi Thân sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn kẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Thân được Thần Tài phù hộ, phú nhân theo gót nên làm gì đi nữa thì họ cũng thành công hơn người. Người tuổi Thân đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Thân có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị.

Con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành quả lớn trong thời gian này và đây là thời điểm tuyệt vời để Thân biến khả năng của bản thân thành tiền bạc, tận hưởng 1 cuộc sống đủ đầy. Con đường làm giàu về sau cực suôn sẻ, không thành đại gia thì tài khoản cũng nhiều số.

Người tuổi Thân đón nhận nhiều hỷ sự, đường sự nghiệp hanh thông, Hợi có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.