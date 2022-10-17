Bắt đầu từ ngày mai (18/10), những con giáp sau được Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên trúng số cực đậm, vận trình hanh thông, công danh thuận lợi, biệt thự, xe sang không thiếu thứ gì

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 09:30

Theo phong thủy, bắt đầu từ ngày mai (18/10) có 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên cuộc sống viên mãn, tài lộc dồi dào và bạn có trong số này không?

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn tỏ ra rất hung dữ, không thích quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, họ lại là những người có nội tâm sâu sắc, tốt bụng với mọi người. Con giáp này có khả năng ứng phó tốt với mọi việc nên trong nhiều trường hợp gặp rủi ro cũng không quá hao tài, tốn của.

Bắt đầu từ ngày mai (18/10), những con giáp sau được Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên trúng số cực đậm, vận trình hanh thông, công danh thuận lợi, biệt thự, xe sang không thiếu thứ gì - Ảnh 1
Vận khí của họ bùng nổ, có quý nhân giúp đỡ, vấn đề khó khăn được giải quyết nhanh chóng, cơ hội tốt mở ra trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày 18/10, công việc làm ăn của người tuổi Dần cũng sẽ diễn ra tốt đẹp. Vận khí của họ bùng nổ, có quý nhân giúp đỡ, vấn đề khó khăn được giải quyết nhanh chóng, cơ hội tốt mở ra trước mắt.

Con giáp tuổi Dần rất nhanh chóng đạt được thành tựu cho riêng mình. Những ngày sau năm này của người tuổi Dần cũng sẽ trở nên tương đối suôn sẻ, mọi sự đều may mắn, càng đi xa càng leo cao.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Trong số những con giáp, người tuổi Hợi thường gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó cuộc sống của họ cũng được ban nhiều phước lành, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến.

Bắt đầu từ ngày mai (18/10), những con giáp sau được Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên trúng số cực đậm, vận trình hanh thông, công danh thuận lợi, biệt thự, xe sang không thiếu thứ gì - Ảnh 2
Mọi việc tuổi Hợi đang làm sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, ít gặp khó khăn hơn. Thời gian tới làm gì thì làm tuổi Hợi vẫn có quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới tới đây (13/9 - 19/9), cuộc sống tuổi Hợi sẽ chuyển biến tích cực. Mọi việc tuổi Hợi đang làm sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, ít gặp khó khăn hơn. Thời gian tới làm gì thì làm tuổi Hợi vẫn có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió. Thu nhập trong giai đoạn này không ngừng tăng lên. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu như biết nắm bắt thì sẽ phát tài, cuộc sống thăng hoa đến những năm về sau.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là 1 con giáp không nằm trong top 3 con giáp được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố nhưng lại có tài lộc hanh thông khi bước vào ngày mai (18/10). Người tuổi Mão không sống thủ đoạn, không ngại khó, ngại khổ mệt, tình tình ổn định, hiền lành tốt bụng... nên dễ trở thành sao sáng và có danh lợi. Người tuổi Mão sẽ có rất nhiều phúc lộc, phú quý, tích lũy tài sản nhanh chóng, cuộc sống bình an hạnh phúc, tiền tài vào nhà sung túc.

Bắt đầu từ ngày mai (18/10), những con giáp sau được Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên trúng số cực đậm, vận trình hanh thông, công danh thuận lợi, biệt thự, xe sang không thiếu thứ gì - Ảnh 3
Người tuổi Mão sẽ có rất nhiều phúc lộc, phú quý, tích lũy tài sản nhanh chóng, cuộc sống bình an hạnh phúc, tiền tài vào nhà sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Mão thường gặt hái nhiều thành công, không những sự nghiệp thăng hoa mà tiền bạc cũng thoải mái rủng rỉnh. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ bất ngờ gặp được may mắn, thậm chí có người còn đổi đời.

Người tuổi Mão nên nỗ lực hơn nữa để cuối năm có kết quả xứng đáng với công sức của mình. Người làm kinh doanh kiên trì, nhất định sẽ đạt được thành quả. Người tuổi Mão có thể đầu tư bất động sản sẽ có vận may tăng vọt tài lộc gấp nhiều lần.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa mai (18/10), đường quan lộ rộng mở, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, công việc làm gì cũng phất, ngồi yên hưởng thành quả phú quý

Đúng 12 giờ trưa mai (18/10), đường quan lộ rộng mở, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, công việc làm gì cũng phất, ngồi yên hưởng thành quả phú quý

Top 3 con giáp phát tài sẽ nắm bắt được lợi thế hơn người, khởi sắc trông thấy ở nhiều phương diện như thể nước đẩy thuyền lên, phát cả sự nghiệp và tiền bạc.

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