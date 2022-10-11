Bắt đầu từ ngày mai (12/10), 3 con giáp đón may mắn triền miên, tiền bạc đầy két, trả sạch nợ nần, công việc làm ăn hanh thông, tài chính rực sáng

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian tới nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Ngọ.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản , cổ phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà ngày càng được cải thiện, chi tiêu cũng dư dả thoải mái hơn trước.

Bắt đầu từ ngày 12/10/2022 con giáp này nhờ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ dù khởi đại sự nào cũng dễ thành, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu. Thêm nữa, bản mệnh lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong cuộc sống người tuổi Hợi có tầm nhìn đặc biệt trong mọi việc bản mệnh làm, có ý thức cao trong công việc, cư xử có trách nhiệm nên mọi người đánh giá cao và ủng hộ. Con giáp tuổi Hợi sẽ bắt đầu đón các "con sóng" tài lộc từ ngày mai (12/10). Nhờ có EQ cao nên người tuổi Hợi có thể mở rộng giao tiếp xã hội, tìm kiếm được nhiều mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng.

Thời gian tới, người tuổi này, làm gì cũng suôn sẻ và ổn định, cuộc sống của họ đặc biệt hạnh phúc và mọi khó khăn hiện tại đều được giải quyết dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, con giáp này sẽ không còn phải lo lắng về công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Thời gian tới, người tuổi này, làm gì cũng suôn sẻ và ổn định, cuộc sống của họ đặc biệt hạnh phúc và mọi khó khăn hiện tại đều được giải quyết dễ dàng.

Về đường tình duyên, tình cảm của tuổi Ngọ dễ gặp người hợp ý, thậm chí tiến đến hôn nhân ngay. Về sức khỏe, đa phần người tuổi Ngọ đều có sức khỏe tốt, không có bệnh đáng ngại. Tất nhiên, nói như vậy không phải để tuổi Ngọ chủ quan. Họ vẫn nên duy trì 1 lối sống lành mạnh cho bản thân.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận, chính vì thế mà bạn trở nên độc lập và chẳng muốn phụ thuộc vào bất cứ ai, cho dù người ta có chủ động tỏ ý muốn giúp đỡ bạn đi nữa. Bạn muốn tự rèn luyện để tiến bộ hơn mỗi ngày.

Có khả năng phân biệt lợi hại và đúng sai, chính vì vậy mà những quyết định bạn đưa ra đều khá đúng đắn. Tuy nhiên, đừng có quá kiêu ngạo và tự mãn, coi thường ý kiến của mọi người đấy nhé - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi thực hiện công việc gì, con giáp may mắn từ thứ Tư tuần này (12/10) có khả năng phân biệt lợi hại và đúng sai, chính vì vậy mà những quyết định bạn đưa ra đều khá đúng đắn. Tuy nhiên, đừng có quá kiêu ngạo và tự mãn, coi thường ý kiến của mọi người đấy nhé.

Thổ sinh Kim, thời điểm này còn là ngày khá may mắn trên phương diện tình cảm của bạn. Vì thế, nếu đã phải lòng ai, hãy mạnh dạn tiếp cận người đó. Có thể đối phương cũng đã có thiện cảm với bạn từ lâu rồi đấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.