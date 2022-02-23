Bắt đầu từ ngày 24/2/2022, khổ tận cam lai, những con giáp sau được quý nhân dẫn đường chỉ lối, tiền sinh ra tiền

Tâm linh - Tử vi 23/02/2022 05:47

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ khổ tận cam lai, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, tiền sinh ra tiền từ ngày 24/2/2022.

Tuổi Sửu

Bắt đầu từ ngày 24/2/2022, con giáp may mắn này sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, làm việc gì cũng sẽ được ủng hộ. Đây là thời điểm thích hợp để bạn nhìn nhận, đánh giá bản thân, lập kế hoạch phát triển cho năm mới. Chuyện tiền bạc không có nhiều điều cần lo lắng, đặc biệt là khi bạn có Thiên Tài và Thực Thần phù trợ.

Bên cạnh đó, bạn luôn nghiêm túc trong công việc nên bạn sẽ nhận được hỷ sự từ cấp trên, hoặc tìm được đối tác tiềm năng giúp tài vận dồi dào. Do đó, cuộc sống sắp tới sẽ không lo cơm áo gạo tiền.

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Người tuổi Sửu sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nhìn chung, cuộc sống vào cuối năm bắt đầu thăng hoa rực rỡ, tiền bạc và sự nghiệp dần khởi sắc, thậm chí có người đổi đời. 

Trong vận trình tình cảm, hai hành Kim tương hòa nên chuyện tình cảm ổn định và suôn sẻ như mong muốn. Những mâu thuẫn hiểu lầm khi yêu dần được hóa giải, cặp đôi đã cùng nhau chia sẻ và lắng nghe để có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình.

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Người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

So với những con giáp khác, người tuổi Mùi thường không có xuất thân giàu có nhưng lại có bản lĩnh, tài giỏi và xây dựng được cuộc sống vinh hoa phú quý cho riêng mình. Trong thời gian tới đây, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cuộc sống của bạn sẽ bước lên tầm cao mới, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào.  

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

 

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Cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ bước lên tầm cao mới, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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