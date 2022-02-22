Top 3 con giáp 'số hưởng' mở cửa đón Thần Tài, công việc 'thuận buồm xuôi gió', đếm tiền mỏi tay từng ngày trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 22/02/2022 10:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ mở cửa đón Thần Tài, công việc "thuận buồm xuôi gió", đếm tiền mỏi tay từng ngày trong 3 tuần tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ đạt được những bước tiến lớn ở nhiều phương diện, cả tiền bạc lẫn tình cảm đều đủ đầy, nên không khó hiểu khi tinh thần của bạn rất hăng hái và vui ra mặt. Bạn sẽ có nhiều thay đổi tích cực về mặt tài chính. Do đó, bạn nên tận dụng cơ hội hiếm có này phát huy tài năng của mình như kinh doanh, đầu tư,... sẽ mang lại lợi nhuận và tiền tài.

Người còn độc thân nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới, song nếu không tìm được người phù hợp thì bạn không vội vàng quyết định đến với bất cứ ai. Hơn nữa, chỉ cần quây quần bên người thân, bạn sẽ chẳng còn thấy cô đơn nữa.

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Người tuổi Dần sẽ đạt được những bước tiến lớn ở nhiều phương diện, cả tiền bạc lẫn tình cảm đều đủ đầy - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Thông minh, nhanh nhẹn và có mệnh phú quý từ khi sinh ra nên người tuổi Thìn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. 

Bạn may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời. Chưa kể, bạn còn có cơ hội nhận một món tiền "khủng" từ bạn bè, người thân và lộc lá tràn ngập từ giờ đến tận sang năm.

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Người tuổi Thìn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi trong 3 tuần tới - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi mở cửa đón Thần Tài, công việc "thuận buồm xuôi gió" trong 3 tuần tới. Với người làm kinh doanh, tình hình buôn bán có lộc, thu về món tiền lớn nhờ hàng hóa lưu thông tốt. Bạn có thể hơi vất vả một chút, song tiền thu về sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vận trình của bạn khá ổn, nhất là với những người còn đang cô đơn. Bạn cần chủ động thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy.

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Người tuổi Hợi mở cửa đón Thần Tài, công việc 'thuận buồm xuôi gió' trong 3 tuần tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ tháng 3/2022, top 3 con giáp sau là 'cỗ máy in tiền', tiền chảy vào túi không xuể, sớm đổi nhà mới

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ là 'cỗ máy in tiền', tiền chảy vào túi không xuể, sớm đổi nhà mới vào tháng 3/2022.

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